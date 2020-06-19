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宛如置身童話森林 關西錦山國小社區共讀站啟用

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
關西鎮錦山國小社區共讀站於6月20日啟用，寒暑假期間也將正常開放學童利用。記者巫鴻瑋／翻攝
關西鎮錦山國小社區共讀站於6月20日啟用，寒暑假期間也將正常開放學童利用。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣關西鎮錦山國小社區共讀站明日將揭牌啟用，不僅將提供孩童數位學習設備，還有各式圖書提供社區居民閱讀，共讀站的環境以童話森林設計，希望能透過共讀站的建置，拉近城鄉之間學習環境的差距。

錦山國小是透過「108年度改善圖書館設施設備或空間環境計畫」獲得270萬元補助，建置社區共讀站，搭配主題情境改造，提供社區居民及孩子們更適切的閱讀環境。

新竹縣政府表示，目前積極鼓勵並協助縣內各學校申請教育部國民及學前教育署辦理的校園社區化改造計畫，希望改善地區學校閱讀教育的軟硬體設備，提供學生沉浸式共讀空間。

錦山國小蔡政宏校長則說，偏遠地區學習軟硬體環境需要被重視，希望透過社區共讀站，營造社區居民、家長及孩子們完善的閱讀空間；錦山國小正以發展為探究力適性發展智慧學校為目標，共讀站配備電腦、數位硬體設備，相信能提供孩童多元閱讀學習的新體驗。

共讀站搶在暑假前開放，未來社區孩童只要透過平板電腦輔助使用，就能夠進行數位閱讀學習與資訊查詢，不必擔心休假無法吸收知識，暑假也能夠成為孩童學習好去處。

新竹 教育部 圖書館

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