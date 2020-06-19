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竹市府輔導設立首家口罩工廠 每月產量260萬片

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
涔宇科技有限公司成立新竹市首家口罩工廠，每月產量可達260萬片。圖／市府提供
涔宇科技有限公司成立新竹市首家口罩工廠，每月產量可達260萬片。圖／市府提供

新竹市府大力推動振興計畫，扶持因疫情受創的產業，恰好搭上口罩內外銷6月1日起解禁，如今竹市也有了第1家在地口罩工廠，位於香山區的涔宇科技有限公司從找廠房、申請登記、市府審核及會勘，迅速在17日取得衛生局核發的製造業藥商許可執照，待衛福部通過醫療器材許可證後，預計每月可製造260萬片口罩，配合民眾因疫情改變的口罩使用習慣，可有望成為後勢看漲的產業。

市府產發處指出，涔宇公司4月送件向市府申請登記為口罩工廠，經書面審核及現場會勘，市府已於6月5日核准工廠登記，17日衛生局也核發製造業藥商許可執照，現在公司正積極向衛生福利部食品藥物管理署申請醫療器材許可證，待通過後即可正式量產，成為新竹市第1家口罩工廠。

產發處指出，許多產業因疫情受創，因此積極規畫振興計畫，為解決企業困境、加速投資，市府將推動工業區更新立體化發展方案，加速推動廠房更新並鼓勵企業投資研發，也提供單一窗口及輔導團隊，協助有意擴大投資廠商盡快取得建照、使用執照、投入生產，一起把握後疫情時期商機。

產發處提醒，雖然目前疫情趨緩，已進入防疫新生活，但仍請注意全民防疫，保持社交距離或戴口罩，養成良好衛生習慣。

涔宇科技有限公司成立新竹市首家口罩工廠，每月產量可達260萬片。圖／市府提供
涔宇科技有限公司成立新竹市首家口罩工廠，每月產量可達260萬片。圖／市府提供
涔宇科技有限公司成立新竹市首家口罩工廠，每月產量可達260萬片。圖／市府提供
涔宇科技有限公司成立新竹市首家口罩工廠，每月產量可達260萬片。圖／市府提供

口罩 衛生局 疫情

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