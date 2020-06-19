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影／清潔隊怪手拆床墊3分鐘搞定 效率快10倍
苗栗縣頭份市公所清潔隊每月進場的廢棄彈簧床墊多達200到300個，過去一向以人工作業拆解，費工又費時，清潔隊半年前開始研究加快處理速度，利用老舊的怪手機具協助處理，以往拆解1個床墊要30分鐘，現在3分鐘內就可搞定，效率倍增。
頭份市公所清潔隊指出，對全台各地清潔隊來說，彈簧床墊是相當難處理的廢棄物，因為它以鐵製彈簧為主體，廢鐵視為資源回收物，但床墊還包含了椰棕纖維、不織布、泡棉填充物等一般廢棄物材質，需要拆解分離後才能回收變賣，處理起來十分困難。
頭份垃圾場每月進場約200至300個床墊，面對堆積如山的床墊，如果以人工方式拆解，1人拆解1個約需耗費30分鐘，近年廢鐵價格低迷，耗費的人力、時間，已不符成本效益。
頭份市清潔隊分隊長江謝毅表示，有感於此，清潔隊約在半年前開始研究是否能用機械代替人工作業，因隊上剛好有1台使用多年的怪手即將報廢，隊員便想到使用這具怪手拆解連結式床墊。
清潔隊人員先在地面上設置一組倒鉤的釘子，用來固定床墊的兩端，再以怪手拉提床墊外皮，就可順利分離出鐵製彈簧；拆解一個床墊僅需花費2到3分鐘，順利解決了原本人力不足的問題。
頭份市長羅雪珠表示，清潔隊員在平時繁忙工作中，透過這個巧思改進工作效率，相當不易，歡迎其他鄉鎮前來參考，也期盼各地環保單位透過不斷交流合作、技術分享，激發出不一樣的思維，讓苗栗縣的環境更美好。
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