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聯合報與興儒聯手 從強化寫作培養全方位跨域人才
閱讀、寫作密不可分，「閱讀素養」是終身學習關鍵條件。聯合報與興儒補習班合作開辦國中會考寫作班，透過老師掌握閱讀要點、剖析題幹形式，帶領學生打破思維，以全面的角度理解情境，深入探究事物核心與陳述觀點能力，寫出絕妙好文。
108課綱以跨領域學習為本，目標在培養能適應現在生活、面對未來挑戰的人才素養力。從今年國中會考出題趨勢，各科圖表型試題占比皆提高就能獲得驗證，包括社會科結合生活與環境議題，學生須具備跨科整合與閱讀理解能力，先理解圖表後轉譯、分析；國文科也強調跨域閱讀，運用不同角度評估資訊，促進良性溝通。
109年國中會考題「我想開設一家這樣的店」，試題緊貼生活素養，讓學生以日常生活經驗，結合豐富觀察力，描繪自己如何開設一家店。興儒規畫寫作課程即是透過閱讀、練習到理解，培養學生閱讀素養、提升思辨能力，自信迎向各種挑戰。
興儒邱老師認為，寒暑假期間學童更有餘裕學習詞彙使用、敘事鋪陳，家長可多抽空陪伴孩子閱讀，增加親子互動，自然而然養成閱讀習慣。
今年暑假，聯合報與興儒將針對小六先修、國七到國九學生開辦會考寫作班，帶領學生享受閱讀、提問討論、多元思考、寫出更優異文章，從容應對未來。詳情及報名請逕洽(03)422-3828班本部。
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