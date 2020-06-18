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竹縣議員余筱菁遭停權 批多數霸凌

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹報導
綠黨新竹縣議員余筱菁（中）表示，第十次臨時會，8月10日她一定會出席。記者陳斯穎／攝影
綠黨新竹縣議員余筱菁（中）表示，第十次臨時會，8月10日她一定會出席。記者陳斯穎／攝影

綠黨新竹縣議員余筱菁因被控在臉書貼文有損議會名譽，前天遭縣議會決議停權一個臨時會期懲處，因此不得出席8月中旬的5天臨時會。余筱菁昨天由綠營議員陪同舉行記者會，稱遭「多數霸凌」。議會表示，余筱菁在臉書貼文影射議會漠視民意等內容，嚴重侵犯議會監督立場，停權案先後經紀律委員會、大會決議通過，無任何不當。

新竹縣議會本屆共有35席議員，其中國民黨籍23席、民進黨2席、勞動黨2席、綠黨1席、時代力量1席、無黨6席。通過懲處決議的紀律委員會有7名議員，黨籍包括國民黨、民進黨、勞動黨及無黨。前天大會有24名議員投票，結果是19票同意、5票不同意，19票包括18席國民黨籍及1席無黨，另5席為綠黨、勞動黨、時力及民進黨。

此事起因是今年4月24日，議會召開程序委員會討論「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO促參履約管理計畫920萬元墊付案」是否納入大會審議時，余筱菁以防疫為由，要求開窗通風，議長張鎮榮同意後，不料一開窗，反對BOO案的民眾即在外舉牌抗議叫喊，嚴重干擾會場秩序。

余筱菁事後又在臉書貼文「圖利唯一一家投標廠商」、「閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等內容，影射議會包庇、圖利廠商，有3名議員認為有損議會名譽，經7名議員連署送交紀律委員會，紀律委員會決議將她停權，不得出席8月10日至14日的臨時會後，前天經大會表決通過懲處案。

余筱菁昨天由綠營議員陪同舉行記者會，指國民黨以人數上的優勢霸凌，她強調，代議士的權益是民眾所賦予，不是紀律委員會可以決議停權的，第十次臨時會，8月10日她一定會出席。

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