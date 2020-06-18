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桃園市汽機車暴增停車空間不足 交局規畫建14停車場
桃園市汽、機車數量逐年增加，成長率高居六都之冠，也隨之引來交通壅塞、停車位不足等怨言。桃園市府交通局長劉慶豐說，桃園的公共運輸系統遠不及台北，因汽機車相對便利性高，交通局正規畫、興建14處停車場，可提供4200格停車位，另也持續推動汽、機車格付費機制，以提升周轉率，推廣共享與綠色運具。
市府主計處統計，今年5月底桃園市機動車輛達204萬8638輛，較2015年底成長20萬7448輛，幅度11.1%，其中汽車80萬輛，比2015年多9.7%，機車124萬輛也比2015年增加12.3%，電動機車因市府近年補助力道大，更暴增845.6%；全市汽、機車成長率居六都之冠。
但桃園市現有路邊汽車停車位2萬1807格、機車4萬4502格，加上公有路外停車場125場的汽車1萬3920格、機車6172格，總數不到10萬格，其中以桃園、中壢鬧區的公有停車位最為供不應求。
劉慶豐說，年輕人進入大學，「一旦買了機車就很難回頭」，因為機車成本低、機動性高，而桃園機車停車大多不收費，停車格周轉率很低。今年交通局先就宮廟、商業大樓周圍推動付費機車格，成效不錯，獲不少里長認同，將擴大推動。
市府也已向中央申請補助21處停車場工程案，已有14案獲核定，補助金額達18億9400萬元，其中桃園區文昌公園地下停車場、中壢文化公園地下停車場工程進度較快，可望今年第3季啟用，紓解都會區停車壓力。
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