聽新聞
test
0:00 / 0:00

大安垃圾場部分垃圾越界軍地 後年清完

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園報導
桃園市八德區大安垃圾掩埋場有部分垃圾越界佔用軍方用地，桃園市政府環境清潔稽查大隊回應，目前已進行清運中，預計111年完成。記者陳夢茹／攝影
桃園市八德區大安垃圾掩埋場有部分垃圾越界佔用軍方用地，桃園市政府環境清潔稽查大隊回應，目前已進行清運中，預計111年完成。記者陳夢茹／攝影

桃園市八德區大安垃圾掩埋場去年曾因臭味讓民眾抱怨、引起議員關切，也傳出有部分垃圾越界占用軍方用地，桃園市政府環境清潔稽查大隊表示，目前已進行清運，因範圍還在釐清，垃圾量也還沒有確切數據，將以逐步清理方式，預計111年完成。

因軍方現有意回收另做使用，桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林表示，軍方用地與垃圾場相連，交界模糊，因此在堆積垃圾時有部分越界，環保局、環境清潔稽查大隊及軍方等單位將進行現地勘查，確切越界面積仍有待調查，也會和軍方協調會優先清除。

至於清運方式，羅文林說，針對越界使用的土地已陸續在清運中，目前採取焚化及暫置別處等方式處理，因其他暫置場容量有限，焚化爐處理量也不足，預計111年底前完成，將土地還給軍方使用。

八德大安垃圾掩埋場因先前曾發生多次火災，部分地區進行覆土防止悶燒與汙染，此外，「打包計畫」持續進行中，將一般廢棄物以膠膜打包，且作業區中設有汙水收集及除臭設施，轉運站也設有異味防制設施，打包完成後將全數清運到觀音掩埋場暫置、整齊堆疊，待新焚化廠爐完成後再焚化。

廢棄物 火災 焚化爐

延伸閱讀

八德大安垃圾掩埋場4年燒5次 更新消防設備預防火災

八德垃圾掩埋場部分越界軍方用地 預計111年清運完成

影／建築拆除磚塊無處去 百輛清運卡車台南市府陳情

改委外清運 桃園今天起不再收四大超商垃圾

相關新聞

桃園汽機車達204萬輛 成長率六都之冠

桃園市汽、機車數量逐年增加，成長率高居六都之冠，也隨之引來交通壅塞、停車位不足等怨言，市府交通局長劉慶豐說，桃園公共運輸...

竹縣議員余筱菁遭停權 批多數霸凌

綠黨新竹縣議員余筱菁因被控在臉書貼文有損議會名譽，前天遭縣議會決議停權一個臨時會期懲處，因此不得出席8月中旬的5天臨時會...

桃園市汽機車暴增停車空間不足 交局規畫建14停車場

桃園市汽、機車數量逐年增加，成長率高居六都之冠，也隨之引來交通壅塞、停車位不足等怨言。桃園市府交通局長劉慶豐說，桃園的公...

桃園市23條「樂活巴」 8月起轉型收費

桃園市免費公車「樂活巴」原有88條路線，近來陸續裁撤17條後，桃園市區汽車客運審議委員會再通過23條樂活巴轉型為市區收費...

竹北五岔路口壅塞 縣府祭改善方案

新竹縣竹北市台元園區就業人口逐年增加，通往科技園區的環北路、中山路等道路交會五岔路口，尖峰時段車流量龐大，造成周邊巷道壅...

夏日戲水防溺 竹苗加強救援演練

炎炎夏日戲水旺季，苗栗縣政府消防局調查曾（易）發生溺水事故水域，今年列管95處熱點，啟動並演練搶救計畫，新竹市政府消防局...

4年燒5次 八德大安掩埋場更新消防設備

桃園市有8個垃圾掩埋場，其中八德大安掩埋場4年內發生5起火災，出動逾200車次消防車救火，成為當地消防隊員的噩夢，環境稽...

巷內美食／「愛，一起豐盛」 每天有不同風味餐點

隱身在中原夜市商圈小巷弄內，有間小店「氣質」很不一樣，以老房子改建而成，一旁殘壁上繪上繽紛的色彩及童趣的圖案，走進充滿文...

大安垃圾場部分垃圾越界軍地 後年清完

桃園市八德區大安垃圾掩埋場去年曾因臭味讓民眾抱怨、引起議員關切，也傳出有部分垃圾越界占用軍方用地，桃園市政府環境清潔稽查...

環團購地護生態 宣布苗栗北河村土地完成分售

環保團體大肚山學會召集人吳金樹今指出，為保護淺山生態而進行的「山貓森林」計畫又有新進展，那就是去年購買、位在苗栗縣公館鄉...

綠黨竹縣議員余筱菁遭停權 開記者會批多數霸凌

綠黨新竹縣議員余筱菁昨天遭新竹縣議會在臨時會中以19對5票，表決通過停權1個臨時會會期的決議，懲戒余不得出席8月10日到...

桃園市立美術館落腳青埔 投入28億5千萬招標

桃園市是六都中唯一沒有美術館建設的直轄市，為提升在地藝文素養及地方與國際的藝術交流平臺，於中壢青埔地區，規劃興建「市立美...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。