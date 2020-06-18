大安垃圾場部分垃圾越界軍地 後年清完

桃園市八德區大安垃圾掩埋場去年曾因臭味讓民眾抱怨、引起議員關切，也傳出有部分垃圾越界占用軍方用地，桃園市政府環境清潔稽查大隊表示，目前已進行清運，因範圍還在釐清，垃圾量也還沒有確切數據，將以逐步清理方式，預計111年完成。

因軍方現有意回收另做使用，桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林表示，軍方用地與垃圾場相連，交界模糊，因此在堆積垃圾時有部分越界，環保局、環境清潔稽查大隊及軍方等單位將進行現地勘查，確切越界面積仍有待調查，也會和軍方協調會優先清除。

至於清運方式，羅文林說，針對越界使用的土地已陸續在清運中，目前採取焚化及暫置別處等方式處理，因其他暫置場容量有限，焚化爐處理量也不足，預計111年底前完成，將土地還給軍方使用。

八德大安垃圾掩埋場因先前曾發生多次火災，部分地區進行覆土防止悶燒與汙染，此外，「打包計畫」持續進行中，將一般廢棄物以膠膜打包，且作業區中設有汙水收集及除臭設施，轉運站也設有異味防制設施，打包完成後將全數清運到觀音掩埋場暫置、整齊堆疊，待新焚化廠爐完成後再焚化。