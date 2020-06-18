桃園汽機車達204萬輛 成長率六都之冠
桃園市汽、機車數量逐年增加，成長率高居六都之冠，也隨之引來交通壅塞、停車位不足等怨言，市府交通局長劉慶豐說，桃園公共運輸系統遠不及台北，汽機車相對便利性高，交通局努力建置公有停車場，正規畫、興建14處停車場可提供4200格停車位，另也持續推動汽、機車格付費機制，以提升周轉率，以及推廣共享與綠色運具。
桃園人口成長，連帶汽機車登記數量大幅成長，市府主計處統計，今年5月底桃園市機動車輛登記數達204萬8638輛，較104年底成長20萬7448輛、11.1%，其中汽車80萬輛，比2015年要多9.7%，機車124萬輛也比2015年大增12.3%，電動機車因市府近年補助力道大，更暴增845.6%；桃園汽、機車成長率與其他五都相比，也居六都之冠。
不過，桃園市現有路邊汽車格2萬1807席、機車停車格4萬4502席，加上公有路外停車場125場的汽車格1萬3920席、機車格6172席，公有的汽、機車格總共不到10萬席，又以桃園、中壢鬧區路段的停車位時常「一位難求」。
桃園汽機車數量大增，相對加劇地方交通負擔，劉慶豐坦言，年輕人進入大學，「一旦買了機車就很難回頭」，因為機車成本低、機動性高，在桃園普遍停車不收費，停車格周轉率很低，有些車站周邊車格，可能1天只周轉1次，今年交通局先就宮廟、商業大樓周圍推動付費機車格，普遍成效不錯，不少里長都樂見其成，認同擴大推動。
另也積極布建汽車公有停車空間，桃園市已向中央申請補助21處停車場工程案，已有14案獲核定，核定補助金額達18億9400萬元，其中桃園區文昌公園地下停車場、中壢文化公園地下停車場工程進度較快，可望今年第3季啟用，紓解都會區停車壓力。
劉慶豐也提到，自己家住台北，以前巷弄停車不收費，不少居民將路邊車格當自家停車位，「常見2輛車輪流占位」，但自從啟動收費後，周轉率大增，雖然桃園距離此收費模式仍有很大段路要走，但仍會持續與地方溝通、逐步建置，也讓更多民眾受惠。
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