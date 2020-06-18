新竹市店家捐300張蛋糕券 供創世義賣添經費
新竹市一家蛋糕店今天提供300張面額新台幣800元的愛心蛋糕購買券，贈給創世基金會新竹分院，供民眾認購，所得全數作為植物人安養經費。
創世基金會新竹分院今天舉辦愛心捐贈儀式，由一家蛋糕店捐出300個愛心蛋糕券，以購買券方式提供給創世新竹販售。
這家蛋糕店的業者表示，今年受創世基金會邀請，一起舉辦撐舟勇士公益活動，提供300張蛋糕券，每張面額800元，若蛋糕券全數售完，可為創世創造24萬元的收入，做為購買植物人尿布、奶粉等物品費用。
業者表示，丈母娘因腦中風成為植物人，曾受助於創世基金會，目前蛋糕店小有成就，希望以實際行動幫助創世，呼籲民眾共襄盛舉，購買義賣的蛋糕慶祝生日、父親節，還可以幫助植物人。
創世新竹院長曾綿美表示，創世基金會服務的植物人中，以40至60歲間的男性比例較多，超過半數是「爸爸」，往往是家庭的經濟支柱，卻因疾病或意外突然倒下，讓家人頓失依靠，沉重的照護經費需要善士相助。
曾綿美說，感謝蛋糕店持續相助創世新竹院，照顧植物人的工作沒有停止的一天，需更多人「合力撐舟」，盼民眾能致電創世購買蛋糕券，再至店面兌換等值蛋糕或商品。
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