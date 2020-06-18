八德大安垃圾掩埋場4年燒5次 更新消防設備預防火災

桃園市有8個垃圾掩埋場，其中八德大安掩埋場4年內發生5起火災，出動逾200車次消防車不間斷救火，成為當地消防隊員的惡夢。近期更新消防設備，增設消防幫浦、消防砲塔及大型水桶等，能在大火燃起前趕緊灑水壓制，並協助消防隊員控制火勢。

桃園市政府消防局第一大隊表示，八德大安掩埋場水源不足，救火困難，107年曾發生重大火災，所幸當時市府協助出動多台怪手挖開，輔助隊員灌救，4天不間斷搶救才將火熄滅，後將悶燒嚴重區域用土堆覆蓋降溫後再壓平。

市府環境清潔稽查大隊大隊長羅文林說，這次八德大安掩埋場新設6個大型儲水槽、消防幫補、手動灑水的消防砲塔等，提供消防隊員有足夠的水源及水壓進行搶救。