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失智人口不斷增長 天成醫院推動楊梅失智友善社區

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
天成醫院今年取得桃園市唯一衛生福利部國民健康署「整合性預防及延緩失能計畫 失智友善社區」。圖／天成醫院提供
天成醫院今年取得桃園市唯一衛生福利部國民健康署「整合性預防及延緩失能計畫 失智友善社區」。圖／天成醫院提供

桃園市楊梅區天成醫院今年取得桃園市唯一衛生福利部國民健康署「整合性預防及延緩失能計畫 失智友善社區」，是唯一由醫院負責推動失智友善社區計畫，結合楊梅區衛生所、派出所、消防隊、診所、藥局、護理機構、失智據點、家庭照顧支持據點、里辦公處、便利商店、小吃店等，形成楊梅區守護網絡。

天成醫院表示，依桃園市府與台灣失智症協會流行病學調查，楊梅區截至去年9月底總人口數為17萬2550人，推估50歲以上潛在失智症人口數為1610人。

另發現全台九成以上失智者居住於家中，失智程度以極輕度及輕度約七成四為多數。然而面對失智症人口快速增加、九成以上失智症患者多由家人照顧，照顧人力也因少子化的影響更加缺乏。在此情勢下，凝聚社區的力量與對失智患者的認同和支持更具必要性。

天成醫院副院長黃培林表示，天成醫療體系從2018年即開始致力於失智共同照護服務，2020年推動以失智者及家屬為中心發展兩個友善生活圈。一處位於埔心里、仁美里、金龍里和光華里的「憶智樂活友善社區」；一處位於裕新里、裕成里的「動腦樂活友善社區」，醫院座落的中山里，則做失智友善單位點的布建，未來擬發展「吾齡樂活友善生活圈」。

失智症 衛生所 患者

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