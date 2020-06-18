八德垃圾掩埋場部分越界軍方用地 預計111年清運完成

桃園市八德區大安垃圾掩埋場去年曾因臭味讓民眾抱怨、引起議員關切。掩埋場主要以樹枝、大型廢棄家具為主，不過傳出有部分垃圾越界占用軍方用地，桃園市政府環境清潔稽查大隊已進行清運，預計111年完成。

八德大安垃圾掩埋場有部分土地占用軍方用地，且軍方現有意回收另做使用，對此，桃園市政府環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，軍方用地與垃圾場相連，交界模糊，因此在堆積垃圾時有部分越界。得知軍方有意收回後，環保局、環境清潔稽查大隊及軍方等單位，已準備要進行現地勘查，確切越界面積仍有待釐清。

掩埋場因先前曾發生多次火災，部分地方進行覆土防止悶燒與汙染，此外，「打包計畫」也一直在進行中，於室內將一般廢棄物以膠膜打包，且作業區中設有汙水收集及除臭設施，轉運站分面也設有異味防制設施，打包完成後將全數清運到觀音掩埋場暫置、整齊堆疊，待焚化廠爐完成後再一併焚化。