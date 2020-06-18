快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠黨竹縣議員余筱菁遭停權 開記者會批多數霸凌

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
綠黨新竹縣議員余筱菁（中）表示，第10次臨時會，8月10日她一定會出席。記者陳斯穎／攝影
綠黨新竹縣議員余筱菁（中）表示，第10次臨時會，8月10日她一定會出席。記者陳斯穎／攝影

綠黨新竹縣議員余筱菁昨天遭新竹縣議會在臨時會中以19對5票，表決通過停權1個臨時會會期的決議，懲戒余不得出席8月10日到14日召開的第10次臨時會。余今天會同民進黨前發言人鄭朝方、縣議員張珈源、時代力量縣議員連郁婷等人舉辦記者會，痛訴議會的多數霸凌；縣議會則回應，該會歡迎不同意見表達，但余筱菁在臉書影射該會漠視民意、拒受陳情及圖利特定廠商，嚴重侵犯該會監督立場。

新竹縣議會表示，今年4月24日，議會召開程序委員會討論「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO促參履約管理計畫920萬元墊付案」是否納入大會審議，當時余筱菁以防疫為由，要求開窗通風，大會主席、議長張鎮榮也允諾，未料一開窗，反對BOO案的民眾即在外舉牌抗議，嚴重干擾會場秩序。

且余事後又在臉書發文「圖利唯一一家投標廠商」、「閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等內容，影射議會包庇、圖利廠商，有3名議員認為此行為有損議會名譽，獲7名議員連署，將此案送入紀律委員會，紀律委員會做出停權，不得出席8月10日至14日的臨時會決議後，又進入大會表決，經19比5票，做出余筱菁停權懲處。

新竹縣議會也指出，當天討論的墊付案為監造標得工程款，是要委請其他廠商監督BOO得標廠商台鎔科技，「何來圖利？」且紀律委員會的委員並不只有國民黨議員，還有民進黨、勞動黨及無黨。

余筱菁表示，她被懲處只因公開4月24日程序委員會的狀況，當天會議室超過15人就應開窗，但議會卻突然關窗、拉上窗簾，她才注意到外面有舉牌的民眾，她認為拉起窗簾是為了漠視人民陳情的權益、漠視民眾不同的聲音。

她也指出，公開程序委員會的內容，國民黨卻以一黨獨大的壓迫，用人數上的優勢表決，封住少數的聲音，並強調代議士的權益是民眾所賦予，不是紀律委員會可以決議停權的，第十次臨時會，8月10日她一定會出席。

民進黨新竹縣議員張珈源則表示，政黨可以有不同的立場，意見可以有多元不同的表達方式，但不應用多數決停止議員執行自己的權利，強烈譴責國民黨在新竹縣議會的所作所為。

時代力量新竹縣議員連郁婷說，余議員只是評論新竹縣議會對陳情民眾的態度，竟然因此遭到停權的處分，讓她非常難以置信，她也質疑紀律委員會設置辦法有違憲疑慮。

縣議員陳栢維則表示，按往例，程序委員會是不得公開，若要公開發文，也須徵得大會主席同意，希望余筱菁遵守議會議事原則。

綠黨新竹縣議員余筱菁（右三）昨天遭新竹縣議會在臨時會中以19對5票，表決通過對余停權1個臨時會會期的決議，余今天會同民進黨前發言人鄭朝方（左四）、縣議員張珈源（左三）、時代力量縣議員連郁婷（右一）等人舉辦記者會。記者陳斯穎／攝影
綠黨新竹縣議員余筱菁（右三）昨天遭新竹縣議會在臨時會中以19對5票，表決通過對余停權1個臨時會會期的決議，余今天會同民進黨前發言人鄭朝方（左四）、縣議員張珈源（左三）、時代力量縣議員連郁婷（右一）等人舉辦記者會。記者陳斯穎／攝影

新竹 時代力量 民進黨

延伸閱讀

竹北市建社會安全網全面裝設電眼 砸下1億6千萬經費

挺傅崐萁遭停權 吉安鄉長游淑貞：回饋情義做對的事

誹謗議會名譽遭停權 綠黨竹縣議員嗆「最黑暗的一天」

竹縣議會懲戒定期停止出席 余筱菁：難以接受

相關新聞

環團購地護生態 宣布苗栗北河村土地完成分售

環保團體大肚山學會召集人吳金樹今指出，為保護淺山生態而進行的「山貓森林」計畫又有新進展，那就是去年購買、位在苗栗縣公館鄉...

綠黨竹縣議員余筱菁遭停權 開記者會批多數霸凌

綠黨新竹縣議員余筱菁昨天遭新竹縣議會在臨時會中以19對5票，表決通過停權1個臨時會會期的決議，懲戒余不得出席8月10日到...

桃園市立美術館落腳青埔 投入28億5千萬招標

桃園市是六都中唯一沒有美術館建設的直轄市，為提升在地藝文素養及地方與國際的藝術交流平臺，於中壢青埔地區，規劃興建「市立美...

水域潛藏危機 苗消列管95處加強防溺

苗栗縣政府消防局調查曾（易）發生溺水事故水域，今年列管95處熱點，新增1處在頭屋鄉明德水庫南岸道路（苗16線）2.5公里...

新竹眷村博物館推出空軍眷村特展 重現空軍俱樂部場景

新竹市眷村密集，47個眷村中空軍就占24個，眷村博物館即日起至9月27日推出風揚青春時–空軍眷村．新竹記憶特展，以空軍眷...

桃療與萬能科大合作 改善院內動線、營造溫暖就醫環境

桃園療養院除致力防疫工作外，也積極推動醫療品質、環境及廉潔形象建構，日前更邀請萬能科技大學商業設計學院等人參訪，請專家學...

竹北市建社會安全網全面裝設電眼 砸下1億6千萬經費

新竹縣竹北市為了社會安全網建立及推行，決定投入1億6500萬的經費，並由新竹縣警察局代辦，在轄內裝設、串連近600台電眼...

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

桃園市原有88條免費公車「樂活巴」路線，陸續裁撤17條路線後，桃園市區汽車客運審議委員會日前通過23條樂活巴轉型為市區公...

誹謗議會名譽遭停權 綠黨竹縣議員嗆「最黑暗的一天」

綠黨新竹縣議員余筱菁今年4月間聲援抗議新建焚化爐案的民眾，開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，余在臉書貼出國民黨議員張益生拉窗...

木家具、木生活 大溪雙館開幕

桃園市大溪區木藝發展已有百年，當地大溪木家具館、木生活館昨天雙館開幕，成為大溪木藝的新舞台。木家具館首波有「木職人的幸福...

竹市愛享冰箱 3年分享57噸食物

新竹市府社會處3年前開辦社區愛享冰箱，以「分享你多餘的食物」、「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、寺廟宇設置...

振興體育 桃園市祭三倍券看球賽好康

桃園市政府陸續推出搭配三倍券的加碼方案搶振興商機，市府體育局昨天推出購票享優惠、課程享折扣的體育振興方案，憑500元面額...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

孟加拉個案涉疫調不實！中市衛生局：最高開罰30萬

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。