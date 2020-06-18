綠黨竹縣議員余筱菁遭停權 開記者會批多數霸凌

綠黨新竹縣議員余筱菁昨天遭新竹縣議會在臨時會中以19對5票，表決通過停權1個臨時會會期的決議，懲戒余不得出席8月10日到14日召開的第10次臨時會。余今天會同民進黨前發言人鄭朝方、縣議員張珈源、時代力量縣議員連郁婷等人舉辦記者會，痛訴議會的多數霸凌；縣議會則回應，該會歡迎不同意見表達，但余筱菁在臉書影射該會漠視民意、拒受陳情及圖利特定廠商，嚴重侵犯該會監督立場。

新竹縣議會表示，今年4月24日，議會召開程序委員會討論「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO促參履約管理計畫920萬元墊付案」是否納入大會審議，當時余筱菁以防疫為由，要求開窗通風，大會主席、議長張鎮榮也允諾，未料一開窗，反對BOO案的民眾即在外舉牌抗議，嚴重干擾會場秩序。

且余事後又在臉書發文「圖利唯一一家投標廠商」、「閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等內容，影射議會包庇、圖利廠商，有3名議員認為此行為有損議會名譽，獲7名議員連署，將此案送入紀律委員會，紀律委員會做出停權，不得出席8月10日至14日的臨時會決議後，又進入大會表決，經19比5票，做出余筱菁停權懲處。

新竹縣議會也指出，當天討論的墊付案為監造標得工程款，是要委請其他廠商監督BOO得標廠商台鎔科技，「何來圖利？」且紀律委員會的委員並不只有國民黨議員，還有民進黨、勞動黨及無黨。

余筱菁表示，她被懲處只因公開4月24日程序委員會的狀況，當天會議室超過15人就應開窗，但議會卻突然關窗、拉上窗簾，她才注意到外面有舉牌的民眾，她認為拉起窗簾是為了漠視人民陳情的權益、漠視民眾不同的聲音。

她也指出，公開程序委員會的內容，國民黨卻以一黨獨大的壓迫，用人數上的優勢表決，封住少數的聲音，並強調代議士的權益是民眾所賦予，不是紀律委員會可以決議停權的，第十次臨時會，8月10日她一定會出席。

民進黨新竹縣議員張珈源則表示，政黨可以有不同的立場，意見可以有多元不同的表達方式，但不應用多數決停止議員執行自己的權利，強烈譴責國民黨在新竹縣議會的所作所為。

時代力量新竹縣議員連郁婷說，余議員只是評論新竹縣議會對陳情民眾的態度，竟然因此遭到停權的處分，讓她非常難以置信，她也質疑紀律委員會設置辦法有違憲疑慮。