夏天泡溫泉？ 7大溫泉區等著你還可抽鑽石項鏈

夏天適合泡溫泉？交通部觀光局參山國家風景區管理處今天結合7大溫泉區開記者會，為向來屬於溫泉淡季的夏天行銷，並透過中醫師掛保證，表示夏天泡溫泉不僅更能排除體內廢物、毒素與多餘水分，還能讓礦物質透過毛細孔進入體內，不僅能增強人體抵抗力，更能放鬆因疫情而緊張的身體。

這7大溫泉區是新竹內灣尖石、苗栗泰安、台中烏日、大坑、谷關、南投東捕及北港溪。參山國家風景區管理處還提供了價值超過40萬元的獎品和獎金，回饋前往這7大溫泉區泡湯的民眾。只要憑消費500元以上之發票上傳至活動網站，即可每月參加抽獎，將送出重30分、價值10萬元的知名品牌鑽石項鍊一條。

今天的活動同時邀請俄羅斯精靈美女「安妮」參與，為活動生色不少。中醫師喬聖琳也在現場掛保證說，指出夏天一樣適合泡溫泉，若再搭配簡單的養生美食，由內而外都能呵護身體與肌膚。