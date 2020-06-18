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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

竹北市建構路口智慧錄影監視設備 彌補治安死角

中央社 / 新竹縣18日電

新竹縣竹北市公所運用新台幣1億6500餘萬元經費，補助縣府在竹北建置路口監視器、雲端智慧影像分析系統。縣長楊文科說，將彌補治安死角，打造監錄系統，維護民眾居家安全。

楊文科、竹北市長何淦銘及新竹縣政府警察局長黃家琦，今天簽訂三方的行政契約，將規範及保障日後各方權益、經費、管理相關事宜。

黃家琦表示，為建置錄影監視暨雲端智慧影像分析系統，日前依各派出所提報建議地點進行現地會勘，初步規劃建置主機91組、攝影機共596支，並藉由整合車牌辨識、車行紀錄分析、地理資訊系統及智慧分析功能，以加速偵辦時間。

黃家琦說，未來也有望提高破案率，預估竹北市犯罪破案率可達9成以上，對新竹縣治安、交通未來發展都具關鍵性的指標作用。

何淦銘表示，期盼未來其他鄉鎮的監視系統，都能建置在此系統後端主機，讓各車輛的行車路線軌跡情形，皆能在1分鐘以內調閱出來，也將透過租賃方式，交由廠商維修負責，減少警方巡視及維修監視器的時間，讓警力能專心運用在維護社會治安。

新竹 北市 楊文科

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