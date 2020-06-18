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影／苗栗美展評選出爐 監獄受刑人創作勇奪第2名

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗美展立體造型類第一名作品「犬儒-2」由林辰勳創作，這件作品同時贏得「貓裏獎」殊榮。記者胡蓬生／攝影
苗栗美展立體造型類第一名作品「犬儒-2」由林辰勳創作，這件作品同時贏得「貓裏獎」殊榮。記者胡蓬生／攝影

今年苗栗美展評選結果已出爐，即日起在苗栗縣文化觀光局展出入選作品至7月8日，後天上午將頒獎；苗栗美展4年前改為雙年展，且對全國徵件，今年4大類得獎作品中，立體造型類第2名作品「龍」，創作者是台中監獄受刑人，作者雖身陷囹圄，但創意表現不受拘束，贏得評審青睞和肯定。

苗栗美展開辦於1999年，2012年起由地方美展擴大徵件範圍至全國，2016年之後將每年舉辦的苗栗美展改為雙年展，盼集中資源、專業舉辦。

苗栗文觀局指出，今年苗栗美展雙年展因應現代藝術創作媒材豐富多元，增加新媒體藝術影音及平面作品徵件，並整合歸納為東方媒材、西方媒材、攝影與新媒體藝術、立體造型4大類，廣邀全國好手參與。

這屆共497件作品參賽，文觀局邀20名評審參與初審、複審，共入選81件，每大類選出前3名各1人、優選5名及入選作品，4大類第1名作品並選出「貓裏獎」得主，今年由林辰勳創作的立體造型作品「犬儒-2」獲獎，評審認為這件作品人物造形手法細緻，表情幽默有趣，雕塑技法熟練，色彩表現和諧，生動刻畫出一幅溫馨富有劇情的畫面，可說是出色的具象雕塑。

文觀局展演藝術科指出，立體造型類第2名作品是監獄受刑人的創作，以「龍」為發想，作者運用雕塑中「線」的立體表現，傳達神獸之首「龍」的形與意，作品形似字、字似形，從構思、轉化、到新意象的衍生，清新的語意和輕快靈巧的結構，經營出引人目光的視覺感受，也顯現中華文字在形與意的詮釋，將文字推向另一種藝術表現方式。

苗栗美展立體造型類第2名作品來自監獄受刑人的創作，藝術表現獲評審青睞。記者胡蓬生／攝影
苗栗美展立體造型類第2名作品來自監獄受刑人的創作，藝術表現獲評審青睞。記者胡蓬生／攝影
攝影與新媒體藝術類第一名作品由邱雅歆的「朝聖」獲得。記者胡蓬生／攝影
攝影與新媒體藝術類第一名作品由邱雅歆的「朝聖」獲得。記者胡蓬生／攝影
苗栗美展西方媒材類第一名由蔡元桓的作品「焦點的提示」獲獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗美展西方媒材類第一名由蔡元桓的作品「焦點的提示」獲獎。記者胡蓬生／攝影
東方媒材類第一名作品由遲雅心的水墨創作「基石」獲得。記者胡蓬生／攝影
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受刑人 監獄 新媒體

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