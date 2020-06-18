桃園市立美術館落腳青埔 投入28億5千萬招標

桃園市是六都中唯一沒有美術館建設的直轄市，為提升在地藝文素養及地方與國際的藝術交流平臺，於中壢青埔地區，規劃興建「市立美術館」及「兒童美術館」，投入資金約新臺幣28億5千萬元。桃園市府今於中壢青埔地區公12公園美術館願景館舉行招標說明會。

桃園市府積極推動「桃園市立美術館興建工程」，選址於中壢青埔地區公13、公12公園，整體基地面積約9.8公頃，本案規劃興建「市立美術館」及「兒童美術館」2棟建築物，兩館由空中廊道相連，落成後將是國內外藝術策展、文化表演及舉辦學術交流活動的國際大型藝文指標設施。

「市立美術館」座落於公13用地，興建一棟地下1層及地上4層的美術館，肩負典藏研究、藝術展覽、教育推廣等任務；「兒童美術館」座落於公12用地，為一棟地下1層及地上3層的館舍，透過多元方式學習，讓小朋友有個快樂的學習空間。結合周圍的自然環境與社區，串聯青塘園的水景和綠帶，形成親近生活的藝術場域。