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桃園市立美術館落腳青埔 投入28億5千萬招標
桃園市是六都中唯一沒有美術館建設的直轄市，為提升在地藝文素養及地方與國際的藝術交流平臺，於中壢青埔地區，規劃興建「市立美術館」及「兒童美術館」，投入資金約新臺幣28億5千萬元。桃園市府今於中壢青埔地區公12公園美術館願景館舉行招標說明會。
桃園市府積極推動「桃園市立美術館興建工程」，選址於中壢青埔地區公13、公12公園，整體基地面積約9.8公頃，本案規劃興建「市立美術館」及「兒童美術館」2棟建築物，兩館由空中廊道相連，落成後將是國內外藝術策展、文化表演及舉辦學術交流活動的國際大型藝文指標設施。
「市立美術館」座落於公13用地，興建一棟地下1層及地上4層的美術館，肩負典藏研究、藝術展覽、教育推廣等任務；「兒童美術館」座落於公12用地，為一棟地下1層及地上3層的館舍，透過多元方式學習，讓小朋友有個快樂的學習空間。結合周圍的自然環境與社區，串聯青塘園的水景和綠帶，形成親近生活的藝術場域。
桃園市府今天早上於中壢青埔地區公12公園美術館願景館舉行招標說明會，邀請國內外優秀團隊共同參與。桃園市立美術館的採購案，以公開招標方式辦理，採「最有利標」決標，履約期程依機關通知日起30日內開工，公12基地工程應於開工之日起750日內竣工、公13基地工程應於開工之日起1095日內竣工。
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