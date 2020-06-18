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台元周邊路口及巷道尖峰時刻壅塞 縣府會勘祭改善方案

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大，造成周邊巷道壅塞，縣長楊文科（右二）今天率交旅處到現場會勘。記者陳斯穎／攝影
通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大，造成周邊巷道壅塞，縣長楊文科（右二）今天率交旅處到現場會勘。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市台元園區就業人口逐年增加，由於通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大，造成周邊巷道壅塞，縣長楊文科今天率交旅處到現場會勘，短期改善已調整車道配置，中、長期將透過拓寬道路或設置立體道路等方式，解決交通壅塞問題。

縣府交旅處表示，環北路、中山路等道路交會五叉路口，上午尖峰車流量高達每小時超過4200輛，路口轉向車流量大，號誌設計綠燈輪放，路口易壅塞，導致車流改道行駛中山路170巷接環北路，或從中山路10巷經成瀧重劃區旁環北路286巷進入台元園區，影響中山路及環北路巷內巷道交通安全。

為改善交通問題，短期採調整五岔路口車道配置，並開放中山路紅燈右轉環北路，開放紅燈右轉後，中山路右轉環北路行車效率已提升約40%，同時減少車輛借道中山路170巷情形；交旅處也調整增加環北路一段286巷綠燈秒數，減少停等車隊長度。

中期改善則針對五岔路口整體改善，竹北市公所正辦理環北路與中山路路口車道拓寬工程，工程設計發包預定今年動工，在縣政二路及環北路近五岔路口處規劃增加至4車道。

長期改善部分，由交旅處於「新竹縣生活圈整體路網規劃與規劃支援模型建置」案中，評估中山路至環北路新闢道路可行性，完成後再向中央爭取補助經費，續辦道路可行性評估、規劃及工程事宜。

另外，竹北市公所也已向營建署申請到相關經費，辦理五岔路口縣政二路至環北路設置立體道路設施，評估地下道或天橋可行性。

通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大。記者陳斯穎／攝影
通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大。記者陳斯穎／攝影

車道 北市 新竹

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