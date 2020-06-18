水域潛藏危機 苗消列管95處加強防溺

苗栗縣政府消防局調查曾（易）發生溺水事故水域，今年列管95處熱點，新增1處在頭屋鄉明德水庫南岸道路（苗16線）2.5公里處，消防局將加強巡簽勤務、操演搶救計畫，防止溺水並掌握最快速度救人。

明德水庫南岸道路2.5公里處，今年1月間發生1名中年男子捕魚不慎溺斃案，消防局今年新增為危險水域，一共列管95處，其中27處曾發生溺水死亡案，消防局指出，炎炎夏天戲水旺季，各消防分隊將加強危險水域巡簽，並規畫搶救計畫，加強操演熟悉救溺。

苗栗縣歷年來最危險水域之一的竹南鎮「假日之森」海域，消防局第2救災救護大隊今年結合在地水上運動業者、玩家演練，事故第一時間以衝浪板等浮具救援，後續支援民間救難團體、海巡署、消防局人員協力心肺復甦術（CPR）、搬運及後送，建立海域救生機制，萬一溺水意外發生時，能夠即刻救援。

消防局第2大隊大隊長曹春風表示，假日之森海域海岸線優美，夏天吸引大批民眾戲水，更有不少衝浪玩家，看似平靜的海面，距離岸邊約20公尺處，有一條落差約數公尺的海溝，也潛藏危機，3年前還曾經發生3名學生不幸溺斃案，值得特別注意。

消防局並提醒戲水「4不1沒有」的安全守則，4不包括不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水； 1沒有：沒有救生員看守的水域絕對不要下水。