新竹眷村博物館推出空軍眷村特展 重現空軍俱樂部場景

新竹市眷村密集，47個眷村中空軍就占24個，眷村博物館即日起至9月27日推出風揚青春時–空軍眷村．新竹記憶特展，以空軍眷村為主題，從新竹與空軍的關係淵源及形成背景，到眷村日常生活、美食、醫療環境等逐一介紹，重新整理空軍眷村歷史印記及時代軌跡，市府歡迎大家來欣賞，穿越時空重返當年眷村青春風華。

特展今天開幕，副市長沈慧虹說，新竹市空軍眷村超過半數，是因新竹機場肩負台灣領空安全，有著堅強的防禦能力，眷村博物館歷年來致力於保存眷村文化，市府積極爭取文化部補助，獲得近800萬元改善硬體設備及230萬元辦理軟體更新，強化展設內容、營造友善空間。

市府文化局長黃竫蕙說，新竹市在空軍戰略上的獨特性，新竹眷村較其他眷村表現出更多與美國社會的互動，例如當時新竹飛官及眷屬可以取得由美軍福利社所販售的舶來品，在當時的台灣社會實屬不易。

此次特展從新竹空軍眷村的歷史起源開始，逐步介紹當時的眷村文化，包含舊址位於國軍新竹地區醫院旁的空軍俱樂部、空軍814菸廠與知名的814冰棒，都是限定提供服務給空軍的場所，也透過7名空軍眷村人的青春記憶見證，帶領觀眾回到當下的環境。

文化局指出，眷村博物館以實際還原現場，使參觀民眾不僅從文字展示中理解空軍眷村，也可透過體驗方式認識當時時空，1樓展場藉由影像道出見證者的青春故事與歷史記憶，3樓展場以手繪的方式重現空軍俱樂部的情景，包含布簾、舞台、舞姿、服裝等皆透過考究，地板貼有華爾滋練習腳步，可順著步伐踏出那段流金歲月。