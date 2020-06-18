桃療與萬能科大合作 改善院內動線、營造溫暖就醫環境

桃園療養院除致力防疫工作外，也積極推動醫療品質、環境及廉潔形象建構，日前更邀請萬能科技大學商業設計學院等人參訪，請專家學者提供寶貴意見，以改造民眾對桃療精神病院舊有思維，用創新的防疫漫畫、防疫微電影等活潑方式，協助民眾找回健康。

桃園療養院表示，這次請到萬能科技大學商業設計學院，運用該科系的創意思考、商業設計等專業，協助桃療重新設計醫院內部，相關規畫工程分階段進行，門診大廳為第一期工程，導醫台設置處不適宜，應移至大廳入門處，動線才流暢。另外指標動線也將重新調整，各醫療服務區改採顏色區別，同時可藉由燈光營造溫暖氣氛。

院長邱献章指出，桃療是公立精神科專科教學醫院，負責桃園、新竹及苗栗等地區精神醫療網的核心醫院，提供桃竹苗最完備健全的精神醫療服務，隨著時代及環境的變遷，服務的民眾也在改變，因此如何讓病患就醫動線更完善、訊息取得更便捷，變得相當重要，不僅如此，醫院也不能總是冷冰冰，需要營造溫馨的就醫環境，讓病患不會畏懼入院就醫，也是一項重要的課題。