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竹北市建社會安全網全面裝設電眼 砸下1億6千萬經費
新竹縣竹北市為了社會安全網建立及推行，決定投入1億6500萬的經費，並由新竹縣警察局代辦，在轄內裝設、串連近600台電眼，整合車牌辨識及智慧分析，未來治安死角將越來越少，警方則表示希望能藉此舉嚇阻犯罪發生。
新竹縣政府今天正式與新竹縣警方及竹北市公所簽約，在竹北市內建置錄影監視暨雲端智慧影像分析系統，總經費耗資約1億6567萬，將分為5年編列撥款，從系統的規劃、設計及設置都由新竹縣警局代為辦理。
新竹縣警察局表示，錄影監視器的設置除輔助管理治安、交通環境，也是警方打擊犯罪的重要利器，近期更協助警方破獲桃竹竹苗4縣市的汽車竊盜案、億元沉香竊盜案及多起傾倒廢棄物等重大犯罪，有效發揮偵查力量及達到嚇阻作用。
初步規劃建置主機91組、攝影機596支，並藉由整合車牌辨識、車行紀錄分析、地理資訊系統及智慧分析功能，進行有效的資源整合，加速偵辦時間，以節省警力並提高破案率。
新竹縣政府表示，預估未來竹北市犯罪破案率可達9成以上，對新竹縣治安、交通未來發展都具關鍵性的指標作用，轄內治安死角也將越來越少，希望全縣治安交通整合能有所提升。
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