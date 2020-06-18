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桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市原有88條免費公車「樂活巴」路線，陸續裁撤17條路線後，桃園市區汽車客運審議委員會日前通過23條樂活巴轉型為市區公車收費路線。記者張裕珍／攝影
桃園市原有88條免費公車「樂活巴」路線，陸續裁撤17條路線後，桃園市區汽車客運審議委員會日前通過23條樂活巴轉型為市區公車收費路線。記者張裕珍／攝影

桃園市原有88條免費公車「樂活巴」路線，陸續裁撤17條路線後，桃園市區汽車客運審議委員會日前通過23條樂活巴轉型為市區公車收費路線，將分別由桃園客運公司承接桃園區8區20條路線，金台通運公司承接楊梅區3條路線，市府交通局指出，這23條免費公車將自8月1日起改為收費路線，屆時桃園免費公車將剩51條，不會再變動。

市府交通局分析近年乘車大數據資料，依據平均每班次載客12人次以上或具有商轉經營潛力等原則，選出桃園區L101、L102、L103、L105、L106、L107、L108、L109；中壢區L201、L202、L203、L205；平鎮區L212、L213；蘆竹區L307；龜山區L322、L323；大園區L501；楊梅區L607、L610、L616；龍潭區L720與大溪區L709等23條路線由免費公車轉型為市區公車，11日獲市區汽車客運審議委員會審議通過。

以桃園區L101、L103環狀紅、藍線為例，路線由桃園區公所出發，分別以順時鐘及逆時鐘方向服務桃園車站、大有路、經國路、大興西路、永安路及中正路等市區住宅密集地區，搭車需求大，平均每班次載客人數為27至29人次，已達商轉收費路線規模。

交通局公共運輸科指出，23條樂活巴路線將轉型為收費路線，也會替既有路線及班次進行微調，因部分路線基於服務地方性質，會在路口迴轉或在某特定社區路底迴轉或繞行載客量較低的社區等情形，恐讓採取里程計費的市區公車，因路線彎度度過大，造成民眾多支付車資，之後將逐條邀集客運公司進行微調，以增加乘客搭乘的意願。

23條樂活巴路線至7月底前仍維持免費，8月1日起將改為付費路線，交通局說，原則仍將以中巴為主，由於改為付費性質，業者即可在車身做廣告，也就不會有樂活巴等圖樣，另也會請業者加強標示，提醒民眾此營運路線已改為付費，搭車將會扣款。

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