科大師生「粽」動員 養生粽送獨居長輩

端午節將至，育達科技大學董事長王育文率學校師生拜訪獨居長輩，分送餐旅系學生製作的養生粽，讓接到粽子的獨居長輩笑開懷，興奮頻說「好感動」。

育達科大今天指出，董事長王育文17日偕同副校長王榮祖、餐旅經營系師生以及華山基金會，前往學校周邊11戶獨居長輩家中進行訪視，陪伴長輩們提前歡度端午佳節。

餐旅系老師賴奕瑄、黃家洋也指導學生一同製作養生粽，將傳統糯米改為紫米及加上蓮子，不但低膽固醇也沒有添加防腐劑，讓長輩們品嚐後，能夠好消化、健康無負擔。

獨居長輩難得看到10餘名客人來到家裡，開心地與大家閒話家常，並不斷道謝表示，「沒想到大家會來看我，還帶來好吃的粽子，覺得好感動。」

王育文表示，關懷長輩、照顧弱勢，是學校培養學生的基本態度，藉由端午節前夕，贈送獨居長輩養生粽，更能培養餐旅系學生「做中學、學中做」，學以致用，進而提升苗栗地區的餐旅素質，一舉數得。