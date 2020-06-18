聯大工設系進修部畢業展 畢業生作品多件已獲專利

國立聯合大學工業設計學系進修部第4屆畢業展即日起在苗栗市老家生活咖啡館展出至22日，共有21件充滿生趣的原創作品，展現學生的巧思和學習成果。

聯大指導老師徐義權表示，這班夜間部學生的畢業製作成果，比起全國各大學設計系日間部，在創新能量及產業實務2個面向表現，甚至超過一些名校，聯大接軌國際的實績不輸全國各都會區大學。

他表示，21件作品中，超過一半以上具備極高可專利性，甚至已取得專利權；其中，鄧錦銘的「汽車用壓縮式警示三角錐」、張華珍的「水熱式火鍋」、楊玨軒的「磁性檔案夾」、徐嘉鍏的「簡便烘衣裝置」、王浩宇的「快速組合櫃」、洪誠澤的「自行車龍頭3導航裝置磁吸架」都已取得專利權，另有徐翊欣的「組合式收納架」也已申請專利在案，這些專利創作都將參加今年10月第119屆巴黎國際發明展，讓法國及周邊歐盟人士知道台灣國立聯大的高創新能量。

徐義權說，台灣產業想升級轉型，非常需要創新軟實力的加值，聯大工設系進修部的學生創作，具備很好的創新性及產業實用性，學生還沒畢業，專利作品就已和產業洽談合作。