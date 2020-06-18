快訊

韓團隊出征市長補選！曹桓榮po與韓合照：大家心永遠在一起

道別街貓BOB：英國貓明星「人貓救贖」落幕的奇幻冒險

聯大工設系進修部畢業展 畢業生作品多件已獲專利

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
徐翊欣的「組合式收納架」已申請專利在案。圖／聯大提供
徐翊欣的「組合式收納架」已申請專利在案。圖／聯大提供

國立聯合大學工業設計學系進修部第4屆畢業展即日起在苗栗市老家生活咖啡館展出至22日，共有21件充滿生趣的原創作品，展現學生的巧思和學習成果。

聯大指導老師徐義權表示，這班夜間部學生的畢業製作成果，比起全國各大學設計系日間部，在創新能量及產業實務2個面向表現，甚至超過一些名校，聯大接軌國際的實績不輸全國各都會區大學。

他表示，21件作品中，超過一半以上具備極高可專利性，甚至已取得專利權；其中，鄧錦銘的「汽車用壓縮式警示三角錐」、張華珍的「水熱式火鍋」、楊玨軒的「磁性檔案夾」、徐嘉鍏的「簡便烘衣裝置」、王浩宇的「快速組合櫃」、洪誠澤的「自行車龍頭3導航裝置磁吸架」都已取得專利權，另有徐翊欣的「組合式收納架」也已申請專利在案，這些專利創作都將參加今年10月第119屆巴黎國際發明展，讓法國及周邊歐盟人士知道台灣國立聯大的高創新能量。

徐義權說，台灣產業想升級轉型，非常需要創新軟實力的加值，聯大工設系進修部的學生創作，具備很好的創新性及產業實用性，學生還沒畢業，專利作品就已和產業洽談合作。

其中，「汽車用壓縮式警示三角錐」、「快速組合櫃」與企業合作申請經濟部CITD計畫；「水熱式火鍋」、「自行車龍頭3C導航裝置磁吸架」也與企業合作申請SBIR計畫，「磁性檔案夾」已和業者接洽，組合式收納架」、「寶特瓶組合式鞋櫃」將與慈濟團隊洽談以塑木材料製造，一起合作為地球減塑貢獻心力。

洪誠澤的「磁吸萬向手機架」。圖／聯大提供
洪誠澤的「磁吸萬向手機架」。圖／聯大提供
林裕翰的「環保寶特瓶鞋架」。圖／聯大提供
林裕翰的「環保寶特瓶鞋架」。圖／聯大提供
徐嘉鍏的「簡便烘衣裝置」實用性極高並已取得專利。圖／聯大提供
徐嘉鍏的「簡便烘衣裝置」實用性極高並已取得專利。圖／聯大提供
高子琳的「套疊式碗盤蓋」。圖／聯大提供
高子琳的「套疊式碗盤蓋」。圖／聯大提供

專利 火鍋 自行車

延伸閱讀

成大在職棒場地辦畢業典禮 畢業生直呼太特別

11地境外應屆畢業生可返台 大學尋檢疫場所備戰

草創初期打下革命情感 教師自創畢業歌歡送畢業生

畢業生注意！3萬元青年就業獎勵 雲嘉南釋逾1.8萬職缺

相關新聞

誹謗議會名譽遭停權 綠黨竹縣議員嗆「最黑暗的一天」

綠黨新竹縣議員余筱菁今年4月間聲援抗議新建焚化爐案的民眾，開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，余在臉書貼出國民黨議員張益生拉窗...

木家具、木生活 大溪雙館開幕

桃園市大溪區木藝發展已有百年，當地大溪木家具館、木生活館昨天雙館開幕，成為大溪木藝的新舞台。木家具館首波有「木職人的幸福...

竹市愛享冰箱 3年分享57噸食物

新竹市府社會處3年前開辦社區愛享冰箱，以「分享你多餘的食物」、「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、寺廟宇設置...

振興體育 桃園市祭三倍券看球賽好康

桃園市政府陸續推出搭配三倍券的加碼方案搶振興商機，市府體育局昨天推出購票享優惠、課程享折扣的體育振興方案，憑500元面額...

防疫分流 後龍愛心粽分3天包

苗栗縣後龍鎮公所昨天在中和里社區活動中心舉辦包愛心粽傳情活動，今年雖受新冠肺炎疫情威脅，但愛心粽活動不因此縮水，配合防疫...

桃園市規畫13條環教防疫踩線團 暑假出發

疫情解封，桃園市政府教育局規畫13條環境教育防疫踩線團1日遊行程，結合全市休閒農業園區、環境教育設施場所、觀光工廠及產業...

竹夢Young點子賽 送獎金圓創業夢

新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂竹青創生夢想育成計畫，藉由竹夢Young點子競賽，徵求具有創新、創意、創業想法的青...

桃園航空城計畫拆遷補償惹議 鄭文燦怒指有心人煽動

桃園航空城計畫進入實質開發準備工作，預計6月下旬至8月下旬，由市府進行地上物拆遷補償協議價購作業，但近日地方傳出「市府僅...

影／藝文表演「解封」 貓裏表演藝術節好戲連台

國內疫情平穩，苗栗縣各項藝文活動也開始「解封」，縣府文化觀光局籌畫的「2020貓裏表演藝術節」將從7月3日登場，持續到1...

應屆生穩定就業最高領13.8萬元 桃園明起3天辦青年徵才

畢業季到來，勞動部宣布開辦青年就業獎勵計畫，15至29歲的應屆畢業青年只要受僱同一雇主90天以上，最高可拿到3萬元獎勵，...

桃園市盤點13路線 環教防疫踩線團暑假出發

疫情解封，各志工團體旅遊團陸續啟動，桃園市統計有79梯次逾萬人將在下半年出發，市府教育局也規畫13條「環境教育防疫踩線團...

影／後龍「粽香傳情」登場 防疫需求分流3天包粽

端午佳節就快到了，苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，今年雖受新冠肺炎疫情威脅...

熱門新聞

新冠肺炎解封類流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。