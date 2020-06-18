誹謗議會名譽遭停權 綠黨竹縣議員嗆「最黑暗的一天」

綠黨新竹縣議員余筱菁今年4月間聲援抗議新建焚化爐案的民眾，開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，余在臉書貼出國民黨議員張益生拉窗簾的照片，質疑圖利廠商。張自訴余誹謗，並以誹謗議會名譽為由送紀律委員會調查，新竹縣議會昨天在臨時會中以19對5票，表決通過對余筱菁停權1個臨時會會期的決議，懲戒余不得出席8月10日到14日召開的第10次臨時會。

投下反對票數的議員，除了余筱菁本人，還有民進黨張珈源、時代力量連郁婷、勞動黨羅美文、陳新源共5人。

余筱菁在臉書發文「新竹縣議會有史以來最黑暗的一天」，她指新竹縣議員職務是民眾一票一票賦予的「卻被其他議員「藍」停權！？」強調自己是全台議會第2個被停權的議員。

新竹縣議會表示，停權1個月是多數議員的決議，議會尊重多數議員的決定；針對余的貼文，議會也以個人陳述為由，表示尊重。

新竹縣政府為解決垃圾問題，決定用BOO方式新建焚化爐，余筱菁持反對立場，質疑政策有圖利唯一一家投標廠商嫌疑。

今年4月24日，議會召開程序委員會討論，余筱菁為聲援焚化爐反對者，以防疫為由開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，張益生拉上窗簾維持會議正常運作。

事後，余在臉書上貼出張益生拉窗簾照片，配上說明「民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利。」還在文末以Hashtag寫下「圖利唯一一家投標廠商」、「氣爆廠商來標」及「閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等內容。

張益生認為他強調的是「人民有合法的抗議權」，但余筱菁卻將他的話斷章取義貼在臉書上，已嚴重誹謗他的人格，提告並自訴余筱菁加重誹謗，也以余筱菁誹謗議會名譽為由，送縣議會紀律委員會調查。

新竹縣議會昨天下午開會，以19票對5票的票數，決議將余筱菁停權處分。