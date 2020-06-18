聽新聞
test
0:00 / 0:00

誹謗議會名譽遭停權 綠黨竹縣議員嗆「最黑暗的一天」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議會今天在臨時會中，透過表決，以19票比5票的投票結果，通過紀律委員會對余筱菁停權1個臨時會會期的決議。圖／聯合報系資料照
新竹縣議會今天在臨時會中，透過表決，以19票比5票的投票結果，通過紀律委員會對余筱菁停權1個臨時會會期的決議。圖／聯合報系資料照

綠黨新竹縣議員余筱菁今年4月間聲援抗議新建焚化爐案的民眾，開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，余在臉書貼出國民黨議員張益生拉窗簾的照片，質疑圖利廠商。張自訴余誹謗，並以誹謗議會名譽為由送紀律委員會調查，新竹縣議會昨天在臨時會中以19對5票，表決通過對余筱菁停權1個臨時會會期的決議，懲戒余不得出席8月10日到14日召開的第10次臨時會。

投下反對票數的議員，除了余筱菁本人，還有民進黨張珈源、時代力量連郁婷、勞動黨羅美文、陳新源共5人。

余筱菁在臉書發文「新竹縣議會有史以來最黑暗的一天」，她指新竹縣議員職務是民眾一票一票賦予的「卻被其他議員「藍」停權！？」強調自己是全台議會第2個被停權的議員。

新竹縣議會表示，停權1個月是多數議員的決議，議會尊重多數議員的決定；針對余的貼文，議會也以個人陳述為由，表示尊重。

新竹縣政府為解決垃圾問題，決定用BOO方式新建焚化爐，余筱菁持反對立場，質疑政策有圖利唯一一家投標廠商嫌疑。

今年4月24日，議會召開程序委員會討論，余筱菁為聲援焚化爐反對者，以防疫為由開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，張益生拉上窗簾維持會議正常運作。

事後，余在臉書上貼出張益生拉窗簾照片，配上說明「民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利。」還在文末以Hashtag寫下「圖利唯一一家投標廠商」、「氣爆廠商來標」及「閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等內容。

張益生認為他強調的是「人民有合法的抗議權」，但余筱菁卻將他的話斷章取義貼在臉書上，已嚴重誹謗他的人格，提告並自訴余筱菁加重誹謗，也以余筱菁誹謗議會名譽為由，送縣議會紀律委員會調查。

新竹縣議會昨天下午開會，以19票對5票的票數，決議將余筱菁停權處分。

新竹 焚化爐

延伸閱讀

竹縣議會懲戒定期停止出席 余筱菁：難以接受

鼓鼓填完IG停權私訊 發現上當「手速」屌打詐騙集團

竹縣消保官消防局副局長喝花酒 檢方貪污罪起訴

78歲筍農種出7.9度甜筍 奪竹縣寶山鄉綠竹筍評鑑特等獎

相關新聞

全民瘋日環食 醫師籲：用肉眼看易造成視力模糊

全台於6月21日將迎來罕見的天文奇景「日環食」，據悉是196年才會出現一次的天文景象，不過衛生福利部桃園醫院眼科醫師蔡孟...

火炎山1314號土砂捍止保安林 林管處請大家來命名

新竹林區管理處6月20日上午8點將在苗栗縣火炎山山徑1.3公里處辦理保安林全民命名宣傳活動及山徑巡禮，這次命名活動結合網...

誹謗議會名譽遭停權 綠黨竹縣議員嗆「最黑暗的一天」

綠黨新竹縣議員余筱菁今年4月間聲援抗議新建焚化爐案的民眾，開門窗讓抗議聲干擾程序委員會，余在臉書貼出國民黨議員張益生拉窗...

木家具、木生活 大溪雙館開幕

桃園市大溪區木藝發展已有百年，當地大溪木家具館、木生活館昨天雙館開幕，成為大溪木藝的新舞台。木家具館首波有「木職人的幸福...

竹市愛享冰箱 3年分享57噸食物

新竹市府社會處3年前開辦社區愛享冰箱，以「分享你多餘的食物」、「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、寺廟宇設置...

振興體育 桃園市祭三倍券看球賽好康

桃園市政府陸續推出搭配三倍券的加碼方案搶振興商機，市府體育局昨天推出購票享優惠、課程享折扣的體育振興方案，憑500元面額...

防疫分流 後龍愛心粽分3天包

苗栗縣後龍鎮公所昨天在中和里社區活動中心舉辦包愛心粽傳情活動，今年雖受新冠肺炎疫情威脅，但愛心粽活動不因此縮水，配合防疫...

桃園市規畫13條環教防疫踩線團 暑假出發

疫情解封，桃園市政府教育局規畫13條環境教育防疫踩線團1日遊行程，結合全市休閒農業園區、環境教育設施場所、觀光工廠及產業...

竹夢Young點子賽 送獎金圓創業夢

新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂竹青創生夢想育成計畫，藉由竹夢Young點子競賽，徵求具有創新、創意、創業想法的青...

桃園航空城計畫拆遷補償惹議 鄭文燦怒指有心人煽動

桃園航空城計畫進入實質開發準備工作，預計6月下旬至8月下旬，由市府進行地上物拆遷補償協議價購作業，但近日地方傳出「市府僅...

影／藝文表演「解封」 貓裏表演藝術節好戲連台

國內疫情平穩，苗栗縣各項藝文活動也開始「解封」，縣府文化觀光局籌畫的「2020貓裏表演藝術節」將從7月3日登場，持續到1...

應屆生穩定就業最高領13.8萬元 桃園明起3天辦青年徵才

畢業季到來，勞動部宣布開辦青年就業獎勵計畫，15至29歲的應屆畢業青年只要受僱同一雇主90天以上，最高可拿到3萬元獎勵，...

熱門新聞

新冠肺炎解封類流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。