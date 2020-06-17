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竹縣議會懲戒定期停止出席 余筱菁：難以接受

中央社 / 新竹縣17日電
新竹縣議會以綠黨籍議員余筱菁涉在臉書誹謗議會名譽為由，今天決議處以在下一次臨時會「定期停止出席議會」為懲戒。余筱菁對此表示，國民黨以多數票碾壓小黨，無法接受。 聯合報系資料照／記者陳斯穎攝影
新竹縣議會以綠黨籍議員余筱菁涉在臉書誹謗議會名譽為由，今天決議處以在下一次臨時會「定期停止出席議會」為懲戒。余筱菁對此表示，國民黨以多數票碾壓小黨，無法接受。 聯合報系資料照／記者陳斯穎攝影

新竹縣議會以綠黨籍議員余筱菁涉在臉書誹謗議會名譽為由，今天決議處以在下一次臨時會「定期停止出席議會」為懲戒。余筱菁對此表示，國民黨以多數票碾壓小黨，無法接受。

時代力量竹縣議員連郁婷指出，新竹縣議會此舉已嚴重限制人民的言論自由，綠黨、民主進步黨及時代力量明天將聯合召開記者會，強烈譴責。

新竹縣議會今天召開第9次臨時會，在紀律委員會議程中，討論余筱菁在臉書（Facebook）發文言論是否有誹謗議會名譽。經表決後，最後以19比5票通過，余筱菁將在下一次（第10次）臨時會中，處以「定期停止出席議會」為懲戒，停止出席時間為民國109年8月10日至8月14日止。

余筱菁表示，事由起於新竹縣議會程序委員會日前審議環保局「為辦理新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO促參履約管理計畫」案時，議會未依防疫標準敞開通風的窗戶，反而是關上窗戶，並拉上窗簾。

余筱菁說，她發現原來當時有民眾在議會外面抗議焚化爐興建案，議會卻將門窗緊閉，她當下要求，面對民眾陳情時應尊重，且議會為新竹縣最高民意機構，應要聆聽、也不該拉上窗簾。

余筱菁指出，她把事件過程，依據事實公開在臉書，卻遭議會反指侮辱名聲、名譽，讓她很是不解。

連郁婷在臉書表示，她觀察整起事件，不認為余筱菁言論有損及他人的名譽，且新竹縣最高民意機構本應廣納意見，只因余筱菁在網路批判新竹縣議會，即遭中國國民黨停止行使議員職權，實在讓人看不下去。

新竹縣議會指出，整起事件已由紀律委員會進行投票表決，結果為多數議員的決議，也尊重多數議員的決定。對於余筱菁認為是國民黨以多數票碾壓小黨部分，這是余筱菁個人陳述，議會表示尊重。

依據新竹縣議會紀律委員會設置辦法第五條第二款規定，委員會接受審議「本會議員違反議事規則、妨礙議場秩序或其行為有損本會名譽，由本會議員三人以上之提議，七人以上之附署提請審議之懲戒案件」。

審議懲戒方式，包括口頭道歉、書面道歉、申誡及定期停止出席會議。

新竹 時代力量 國民黨

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