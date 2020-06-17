桃園航空城計畫拆遷補償惹議 鄭文燦怒指有心人煽動

桃園航空城計畫進入實質開發準備工作，預計6月下旬至8月下旬，由市府進行地上物拆遷補償協議價購作業，但近日地方傳出「市府僅補償每坪拆遷費用8萬5千元至9萬5千元等，要到哪裡去買房子？」市長鄭文燦今天主持市政會議動怒，直言是有心人士煽動，市府除了補償拆遷費用，土地還有另外配地，讓民眾足以重建，市府在處理居住正義問題上，比過往任何政府團隊都來得用心，補償價格也是歷來最高的一次。

鄭文燦說，市府以居住正義、補償最大化、特殊個案特殊處理、先建後遷、協助專案補照等五大重要方針，執行地上物拆遷補償協議價購作業，務求在法規與預算容許的範圍內，盡可能極大化補償預算額度，由於航空城計畫涉及拆遷面積大，當中必然有許多特殊個案，市府將權衡個案實際情形妥當處理。

「拆遷補償不是漫天喊價，飆車比賽也不是處理事情的方式」，鄭文燦強調，市府除了針對建築物進行地上物拆遷補償，並依據拆遷戶土地持分進行安置配地作業，最小配地面積可達100平方公尺，錢是用在建築物重建，並非如地方傳言的錯誤資訊，指拆遷費用是用來買房子，這會誤導，因為除了拆遷經費可用於重建，另還有土地配地。

鄭文燦說，目前一般RC結構建築物發包金額約在每坪8萬元左右，航空城計畫區拆遷補償金為每坪8萬5000元至9萬5000元不等，足以支應民眾後續的重建經費，至於土地分配方面，市府會盡量依照民眾選配安置街廓的區位，協助民眾配回合理的土地面積，並將落實建地1坪換1坪、農地100坪換41坪的基本原則。

為落實「先建後遷」方針，市府針對必須提早拆遷區段，市府研擬提前拆遷補償金，預計按照「提前時間」加發補償金，最高以20%為上限，鼓勵提前拆遷。如按照最高額度20%計算，磚造建築每坪補償經費將可超過10萬元、RC結構建築將達12萬元，也是桃園市截至迄今所提出最高的補償金額。

由於部分土地位於限建、禁建範圍，屬於無法取得建照的違建，或是因過去興建機場等公有設施被迫二次拆遷，鄭文燦說，已經責請市府工務局研議擴大二次拆遷的認定標準，除了針對違建提供重建價格的6折做為補償之外，另二次拆遷而無執照的建物以重建價格是打9折作為補償，市府也提供專案補照協助，以最大程度協助補照程序。

鄭文燦表示，目前大園區大海里約有500戶，其中有300多戶左右尚未取得建築執照，屬於可補照的範圍，他請市府團隊務必以同理心為出發點，透過補照或二次拆遷等方式進行認定，讓當地居民得到較大的補償，保障居住正義。

民航局目標110年度進行位在第三跑道範圍的地上物拆遷作業，包括安置區及優先產專區都將先行搬遷，鄭文燦說，市府除了提供10%到20%不等的提前拆遷補償金，也請住宅發展處先完成3處安置住宅發包作業，「要把握進度趕快蓋」，另外社會住宅部分，蘆竹1號、蘆竹2號將優先作為航空城安置戶的中繼住宅，待完成安置作業後，再轉型為社會住宅使用，也可透過包租代管方式，務必使拆遷階段的陣痛期順利度過。