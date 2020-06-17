影／藝文表演「解封」 貓裏表演藝術節好戲連台

國內疫情平穩，苗栗縣各項藝文活動也開始「解封」，縣府文化觀光局籌畫的「2020貓裏表演藝術節」將從7月3日登場，持續到10月24日止，共17個團隊、22場表演節目，分別在戶外、室內推出。

苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫等人上午在文觀局中正堂為今年表演藝術節宣傳，出身苗栗的時代力量不分區立委王婉諭也到場力挺苗栗推廣藝文，她說小時候要看一些藝文表演常要往新竹或台中跑，她很樂見現在愈來愈多表演團隊到苗栗演出。

貓裏表演藝術節今年分為4個系列，包括「星空音樂會」、「中正堂前廳偶劇」、「黑盒子劇場」、「傑出演藝團隊年度演出」，其中4場星空音樂會都在中正堂戶外廣場舉辦，自由入場；偶劇系列4場邀五洲秋峰園掌中劇團、台灣中興樓掌中劇團、雲林五洲小桃源掌中劇團、中民園掌中劇團演出，採取索票入場，文觀局因應「後疫情時代」，入場將採實名制並量體溫等防疫措施。

另外黑盒子劇場、傑出演藝團隊年度演出，分別在苗北藝文中心、中正堂推出，採售票方式，票價100至300元不等，演出團隊包括新樂舞舞團、EX-亞洲劇團、蕭建平電視木偶劇團、傳源文化藝術團、聯合民族管弦樂團。

徐耀昌表示，今年疫情衝擊藝文產業，面對「後疫情時代」來臨，民眾漸恢復正常生活，希望大家利用振興三倍卷購票進場欣賞優質的藝文表演，除帶動經濟發展，也能給演藝團隊打氣。