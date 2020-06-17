後疫情藝文復興 苗縣貓裏表演藝術節7月開跑

迎接「後疫情時代」，苗栗縣「2020貓裏表演藝術節」系列活動將於7月3日開跑，縣府文化觀光局結合17個藝文團隊，規劃22場次表演，鼓勵民眾購票欣賞優質藝文演出。

苗栗縣政府文化觀光局今天在中正堂舉辦「2020貓裏表演藝術節」宣傳記者會，縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫、立委王婉諭及多名縣議員、表演團體代表出席，共同推薦豐富多元的節目內容；會中安排縣內傑出演藝團隊蕭建平電視木偶劇團，演出木偶戲精彩片段，活靈活現的操偶技術贏得滿堂采。

林彥甫指出，2020貓裏表演藝術節結合17個表演團隊，自7月3日至10月24日規劃「星空音樂會」、「中正堂前廳偶劇」、「黑盒子劇場」及「傑出演藝團隊年度演出」4大系列活動，共計22場次演出，涵蓋國樂、西樂、舞蹈、戲劇、偶戲等，除每週五在中正堂廣場的星空音樂會自由入場外，其餘表演需索票或購票欣賞，詳細訊息可上縣府文化觀光局網站及「貓裏表演藝術節」FB粉絲專頁查詢。

徐耀昌表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊許多產業，台灣在防疫有成下迎接「後疫情時代」，逐步恢復正常生活，歡迎民眾多利用振興三倍券購票欣賞優質演出，給予藝文團體支持，提升縣內藝文氣息。