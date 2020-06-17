應屆生穩定就業最高領13.8萬元 桃園明起3天辦青年徵才

畢業季到來，勞動部宣布開辦青年就業獎勵計畫，15至29歲的應屆畢業青年只要受僱同一雇主90天以上，最高可拿到3萬元獎勵，若選擇缺工行業，最多可併領13萬8千元，至於桃園市近年本就針對未滿30歲待業青年推出就業獎勵，受雇同一事業單位滿30日，最高可領到2萬1千元，市府就業服務處強調，市府與中央方案不能併領，明天起連續3天辦理青年亮點徵才，將加強宣導各項獎勵方案內容，協助青年求職。

疫情解封，大型徵才活動陸續恢復辦理，市府就業服務處明天起將一連3天舉辦青年亮點徵才活動，同時為協助飯店餐廳盡早走過疫情低潮，徵才活動分別選在中壢海豐海鮮餐廳、八德廣豐新天地以及桃園尊爵大飯店舉行，明天第1場邀來40家廠商釋出1600個職缺，包含南亞電路板、日月光、IKEA、義美、雄獅鉛筆、迪卡儂都來求才。

勞動部開辦的青年就業獎勵計畫已經上路，應屆畢業生須先到台灣就業通網站計畫專區上網登錄，並於9月30日前從事按月計酬全時工作及依法投保就業保險，還得連續受僱於同一雇主滿90日，青年在期滿之後可上傳相關資料，即可一次獲發2萬元就業獎勵，如持續受僱於同一雇主滿180日，勞動部會主動再加發1萬元，最高發給3萬元。

另為協助青年就業及充實特定行業人力，勞動部也推動特定行業就業獎勵津貼，市府就服處指出，青年可先到桃園或中壢就業中心辦理求職登記，並接受諮詢及推介至特定製造業或照顧服務業工作，受僱於同一雇主連續達30日者，每月發給5000元至7000元不等就業獎勵，最長發給18個月共10萬8000元，可與青年就業獎勵併領。

桃園市就業服務處長劉玉儀說，若非108學年度應屆畢業生，不符勞動部方案也不要擔心，市府本就針對未滿30歲設籍桃園市的高中職以上畢業待業青年，持續推動「青年安薪讚就業大滿貫」方案，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1000元，109年度配合勞動部調漲基本工資政策，全面提高媒合職缺薪資至2萬7000元以上。

另為協助青年提升職場競爭力還有桃園市青年自主學習方案，補助設籍桃園市青年參加國內大專院校推廣教育學分班的學分費，最高補助1萬5000元學分費；桃園市青年技術士證獎勵方案則鼓勵桃園市青年考取甲、乙級技術士證可分別請領2萬元、8000元獎勵金。

劉玉儀說，期許透過桃園市政府及中央各項青年就業促進方案，協助青年穩定就業，增加事業單位僱用意願，相關方案訊息請上桃園市政府就業服務處官網瀏覽最新消息或撥打桃園市政府就業服務處03-3322101轉8017洽詢。