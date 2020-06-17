快訊

九天内第四度！中共運8及殲10戰機又闖我西南空域

台積電18日除息 台股蒸發21.5點

解封大溪觀光旅遊 鄭文燦盼以傳統木藝創新攬客

中央社 / 桃園17日電
隨著新冠肺炎疫情逐漸解封，桃園市木博館中的家具館及木生活館，今天也推出解封後的雙藝術首展，桃園市長鄭文燦也期望，透過傳統木藝文化的創新與普及，再次吸引觀光客目光。聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影
隨著新冠肺炎疫情逐漸解封，桃園市木博館中的家具館及木生活館，今天也推出解封後的雙藝術首展，桃園市長鄭文燦也期望，透過傳統木藝文化的創新與普及，再次吸引觀光客目光。聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影

隨著新冠肺炎疫情逐漸解封，桃園市木博館中的家具館及木生活館，今天也推出解封後的雙藝術首展，桃園市長鄭文燦也期望，透過傳統木藝文化的創新與普及，再次吸引觀光客目光。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，歷經2年多的整修，桃園市歷史建築「大溪公會堂暨蔣公行館」修復完成，配合疫情解封在今天重新啟用，並以大溪木藝博物館的「木家具館」及「木生活館」定位重新開放，未來除了舉辦藝文展覽，也將結合工作坊及講座，讓傳統大溪木藝成為日常生活的一環。

鄭文燦說，木家具館的開館展特別以「木職人的幸福提案」為發想，號召大溪老、中、青3代共12組木職人，根據他們對幸福的想像，設計出別具巧思與故事的創新木藝作品，在展現木藝聚落的文化底蘊與技藝外，更要傳達木職人與時俱進、多元融合的精神，讓傳統工藝也可以展現新風貌。

至於以木藝教育為核心的木生活館，則同步推出「木與石的對話」展覽，鄭文燦指出，未來生活館會透過不定期藝文活動及DIY體驗，導入在地產業、媒合藝術資源，呈現木藝多樣豐富的面貌也更加普及化，讓對木藝有興趣的大小朋友可以輕鬆接觸。

鄭文燦今天也與木職人及學生一起「劈木體驗」，他說，未來會讓傳統的木藝文化，結合大溪的石門水庫、角板山等自然生態，吸引遊客目光帶動觀光發展，讓傳統的木藝技術能延續另一個百年。

鄭文燦 石門水庫 疫情

延伸閱讀

「回鄉的我要跟高雄一起打拚」 陳其邁宣布投入參選

接受民進黨徵召 陳其邁：會實現蔡總統對高雄的承諾　

六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐

好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

相關新聞

全民瘋日環食 醫師籲：用肉眼看易造成視力模糊

全台於6月21日將迎來罕見的天文奇景「日環食」，據悉是196年才會出現一次的天文景象，不過衛生福利部桃園醫院眼科醫師蔡孟...

火炎山1314號土砂捍止保安林 林管處請大家來命名

新竹林區管理處6月20日上午8點將在苗栗縣火炎山山徑1.3公里處辦理保安林全民命名宣傳活動及山徑巡禮，這次命名活動結合網...

應屆生穩定就業最高領13.8萬元 桃園明起3天辦青年徵才

畢業季到來，勞動部宣布開辦青年就業獎勵計畫，15至29歲的應屆畢業青年只要受僱同一雇主90天以上，最高可拿到3萬元獎勵，...

桃園市盤點13路線 環教防疫踩線團暑假出發

疫情解封，各志工團體旅遊團陸續啟動，桃園市統計有79梯次逾萬人將在下半年出發，市府教育局也規畫13條「環境教育防疫踩線團...

影／後龍「粽香傳情」登場 防疫需求分流3天包粽

端午佳節就快到了，苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，今年雖受新冠肺炎疫情威脅...

影／500萬元搶救1樹 卓蘭山尾伯公廟老榕續命

200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹，前年10月發現感染「樹癌」褐根病，縣府爭取國有財產署、林務局補...

國家口罩隊援助防疫外交 桃園市贈姐妹市10萬片口罩

新冠肺炎疫情延燒全世界，台灣守住疫情成為模範生，桃園市政府5月下旬也著手盤點防疫物資現況，陸續寄送口罩、乾洗手、護目鏡、...

大溪木家具、木生活雙館開幕 百年木藝的新舞臺

桃園市大溪木家具館、木生活館今天雙館開幕，成為大溪木藝的新舞臺，第一波展木家具館為「木職人的幸福提案」、木生活館「木與石...

六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐

疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄...

桃園祭三倍券看球賽好康 花500元可買2張800元內野門票

為活絡振興產業，經濟部將於7月中旬發行三倍券，桃園市政府摩拳擦掌陸續推出搭配三倍券的加碼方案，市府體育局今天也在市政會議...

桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界...

78歲筍農種出7.9度甜筍 奪竹縣寶山鄉綠竹筍評鑑特等獎

新竹縣寶山鄉2020綠竹筍評鑑，特等獎由78歲的筍農江永修奪下，種筍超過20年，他指出種出好筍的技巧就是「用心照顧」；寶...

熱門新聞

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

影／大甲媽回鑾轎頂金光強強滾 商界聞人捐獻超大金牌　

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 致死率八成啟動防疫圍堵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。