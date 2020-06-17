解封大溪觀光旅遊 鄭文燦盼以傳統木藝創新攬客

隨著新冠肺炎疫情逐漸解封，桃園市木博館中的家具館及木生活館，今天也推出解封後的雙藝術首展，桃園市長鄭文燦也期望，透過傳統木藝文化的創新與普及，再次吸引觀光客目光。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，歷經2年多的整修，桃園市歷史建築「大溪公會堂暨蔣公行館」修復完成，配合疫情解封在今天重新啟用，並以大溪木藝博物館的「木家具館」及「木生活館」定位重新開放，未來除了舉辦藝文展覽，也將結合工作坊及講座，讓傳統大溪木藝成為日常生活的一環。

鄭文燦說，木家具館的開館展特別以「木職人的幸福提案」為發想，號召大溪老、中、青3代共12組木職人，根據他們對幸福的想像，設計出別具巧思與故事的創新木藝作品，在展現木藝聚落的文化底蘊與技藝外，更要傳達木職人與時俱進、多元融合的精神，讓傳統工藝也可以展現新風貌。

至於以木藝教育為核心的木生活館，則同步推出「木與石的對話」展覽，鄭文燦指出，未來生活館會透過不定期藝文活動及DIY體驗，導入在地產業、媒合藝術資源，呈現木藝多樣豐富的面貌也更加普及化，讓對木藝有興趣的大小朋友可以輕鬆接觸。

鄭文燦今天也與木職人及學生一起「劈木體驗」，他說，未來會讓傳統的木藝文化，結合大溪的石門水庫、角板山等自然生態，吸引遊客目光帶動觀光發展，讓傳統的木藝技術能延續另一個百年。