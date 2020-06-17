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7坪的家蓋回來 大埔張藥房原地重建將完工

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗大埔張藥房拆除將屆滿7年，經爭取原地重建，現已接近完工，當年參與大埔抗爭的苗栗縣議員陳光軒今天指出，新建築代表政府對錯誤決策認錯負責，象徵土地正義的實現。

大埔張藥房於102年7月18日遭苗栗縣政府為辦理新竹科學園區竹南基地開發案突襲式強拆，造成屋主張森文抑鬱輕生，引發各界對土地開發、區段徵收檢討聲浪，總統蔡英文105年上任後承諾協助張藥房原址重建，並在2年前動工時親自現身祝福。

張藥房原址新建物目前已大致完工，以現代化嶄新面貌重新矗立竹南鎮公義路與仁愛路口，縣府工商發展處表示，依申請建照為地上3層建物，地坪7.3坪、建坪22.49坪，已於3月26日核發使用執照。

張森文遺孀彭秀春今天透過媒體電訪指出，目前僅剩內部裝修作業，屋內扣掉樓梯，空間所剩無幾，但重建背後代表的意義大過一切，「家不分大小，再小也是一個『家』。」

她說，以前的家很小卻很溫馨，再多的錢也換不回，但事件已經結束，生活只能向前看、往前走，對於能夠重建，內心充滿感謝，感謝多年來所有關心大埔案及付出心力的朋友們。

當年參與大埔抗爭、協助拆遷戶爭取權益的苗栗縣議員陳光軒指出，看到張藥房完成重建，為「秀春姐」感到開心，更重要的意義在於政府對於當年違法徵收拆除採取認錯道歉態度，象徵台灣土地正義的實現，期盼以大埔案為借鏡，未來對於辦理各種土地開發、徵收案應更審慎思考、顧及人民權益。

大埔 張藥房 苗栗縣

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