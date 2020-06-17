桃園市盤點13路線 環教防疫踩線團暑假出發

疫情解封，各志工團體旅遊團陸續啟動，桃園市統計有79梯次逾萬人將在下半年出發，市府教育局也規畫13條「環境教育防疫踩線團」1日遊行程，結合境內休閒農業園區、環境教育設施場所、觀光工廠及產業文化館與其他特色景點，暑假將先啟動師長踩線團，新學年度將作為各校校外教學活動參考，並將提供50校、1校2萬元的補助。

以往各級學校每年會辦一至兩次戶外教學，國三、高三班級結合畢業旅行辦理，但上半年新冠肺炎來勢洶洶，戶外教學紛紛喊卡延期，有感疫情趨緩，也得配合防疫安心旅遊指引，市府教育局經跨區協調，最近設計出13條環境教育主題的防疫旅遊行程。

13條路線為桃園區智慧科技好生活方案、楊梅區輕旅行方案、龍潭區魚躍龍門客文巡禮趣、大溪區水水大溪月方案、浪漫大溪節方案、精彩大溪莊方案、八德區蜂情蜜意款款行方案、龜山區減碳生態健行方案、蘆竹區水水大古山養鹿趣、大園區在地好生活方案、觀音區蓮鄉惜育方案、新屋區舒眠清涼方案、復興區東眼山下採茶趣方案。

市府教育局長林明裕說，環境教育防疫踩線團為跨區旅遊形式，如大溪區踩線團將進行桃園區智慧科技好生活方案，先到祥儀機器人夢工廠參訪，並轉往列為環教設施場所的虎頭山園區遊覽，最後再到楓茶米休閒農業區的良美農場進行農事體驗。

教育局指出，暑假出團的踩線團經費60萬元由市府支應，先由520名校長、主任與老師分走13條路線體驗，新學年度即可請各校恢復辦理的戶外教學可參考這13條路線規畫，另也結合109年度校園食在安心食農教育活動計畫，學校可申請專案補助出團。

市長鄭文燦提醒，教育局及各區踩線團應落實自主健康管理及人員實名制登記，並盡量保持適當社交距離或自主佩戴口罩，承租遊覽車也要確認消毒事宜，確保防疫達標。