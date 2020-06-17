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影／後龍「粽香傳情」登場 防疫需求分流3天包粽

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，社區志工媽媽在會場裡忙著包粽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，社區志工媽媽在會場裡忙著包粽。記者胡蓬生／攝影

端午佳節就快到了，苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，今年雖受新冠肺炎疫情威脅，但這項愛心粽活動不因此縮水，配合防疫要求，後龍鎮公所特別將往年1天的大型包粽工作分為3天，採取「分流」方式讓社區婆婆媽媽發揮手藝及愛心，今年愛心粽總數還加碼到1萬顆。

後龍鎮公所從2017年起，由台電贊助經費推出「端午濃濃粽香龍鎮情」包愛心粽活動，鎮公所廣邀社區媽媽、志工一起包肉粽，分送鎮內低收入戶、弱勢家庭及獨居老人，讓他們在佳節前夕感受到各界的關懷。

今年包愛心粽移師到媽靈宮旁的中和社區活動中心舉辦，上午各社區的婆婆、媽媽及志工20多人一起開始製作肉粽，其中不少年近八旬的阿嬤到場，身手俐落地秀出包粽手藝，後龍鎮長朱秋隆也下場體驗，和大家一起包粽做愛心。

包粽的前置作業其實從凌晨3、4點就開始，社區志工忙著洗米、備料，愛心粽製作的餡料有香菇、豬肉、菜脯等，會場香味四溢。

朱秋隆表示，考量到鎮內人口增加，今年愛心粽的總數增為1萬顆，贈送的對象包括鎮內低收、中低收及弱勢家庭、獨居老人等，總計466戶，今年贈送愛心粽的對象還增加鎮內警察、消防、海巡及軍事單位人員，感謝他們平日對地方的付出和貢獻。

他指出，往年粽香傳情活動都一次邀集各社區志工、媽媽，大批人合力在1天內包完並分送，但今年配合防疫，將包粽工作分為3天3場次，減少人群聚集，每天包好的肉粽隨即由鎮公所主管、里長及里幹事分送到各家戶，表達關懷及祝福。

苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，社區志工媽媽在會場裡忙著包粽。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮公所一連4年舉辦的包愛心粽傳情活動，上午在中和里社區活動中心登場，社區志工媽媽在會場裡忙著包粽。記者胡蓬生／攝影

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