火炎山1314號土砂捍止保安林 林管處請大家來命名

新竹林區管理處6月20日上午8點將在苗栗縣火炎山山徑1.3公里處辦理保安林全民命名宣傳活動及山徑巡禮，這次命名活動結合網路投票，民眾不出門也能參保安林命名，網路投票到6月30日止，林管處歡迎民眾把握時間踴躍參加投票。

新竹林管處表示，台灣的保安林自日據時期編入至今已逾百年，早期保安林是以數字編碼，如同國人的身分證字號一般，在經營管理上可讓管理單位掌握相關的地理位置及順序，但一般民眾卻不易了解，使得保安林與在地居民共同情感、記憶連結顯得較薄弱。

這次命名活動特別選在第1314號土砂捍止保安林舉辦，這個編號的保安林位於苗栗縣三義鄉、苑裡鎮交界處，屬於「土砂捍止」功能的保安林，區內地形特徵發達，是全台著名的火炎山惡地景觀代表區域之一，全區涵蓋國有林大安溪事業區第1、2、3、4林班及大湖事業區72林班，面積約619公頃；希望透過這次命名活動，拉近民眾與保安林的距離與認識，並彰顯火炎山特殊地景價值，可說具指標意義。

新竹林管處指出，台灣森林面積廣大，其中保安林在國土保安上有重要的地位，新竹林管處轄區，北從新北市烏來區一路向南延伸至苗栗縣苑裡鎮，淡水河以南至大安溪以北，共有94號保安林，面積達6萬多公頃，種類分別有水源涵養、土砂捍止、飛砂防止、防風、風景及墜石防止等6類保安林；林管處為深化保安林的經營管理工作，持續融入里山、里海精神推動社區與企業參與或認養，公私協力共同守護保安林，且成為全民的保安林。