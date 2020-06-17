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全民瘋日環食 醫師籲：用肉眼看易造成視力模糊

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院眼科醫師蔡孟儒指出，如民眾在觀測完日環食後出現眼睛不適、視野變暗等狀況，要儘早到診所及醫院治療，圖為示意圖。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院眼科醫師蔡孟儒指出，如民眾在觀測完日環食後出現眼睛不適、視野變暗等狀況，要儘早到診所及醫院治療，圖為示意圖。記者陳夢茹／攝影

全台於6月21日將迎來罕見的天文奇景「日環食」，據悉是196年才會出現一次的天文景象，不過衛生福利部桃園醫院眼科醫師蔡孟儒指出，如民眾使用肉眼直視太陽，嚴重者將會影響視力，建議民眾不要直視。

中央大學天文所專任助理張永欣表示，國外曾在日環食出現後，有近千人眼睛不適而到眼科診所就診，建議民眾要用專業器材觀測，或是改以攝影器材觀測，若無防護措施可能會弄傷眼睛。

對此蔡孟儒說，如民眾在觀測日食時，以肉眼直視太陽，容易發生「照光性視網膜病變」，導致中央視野出現盲點、視力模糊等狀況。他表示，太陽光能量強，只要短時間就會有聚焦光線的效果，容易造成視力模糊，輕微者經治療可有機會恢復，嚴重者眼球細胞會被影響，恢復時間會拖長抑或無法恢復。

蔡孟儒指出，如本身有黃斑部病變和白內臟等眼疾的民眾，觀測日食可能會增加對眼睛的傷害，較不適合。此外，他提醒，如民眾在觀測完日環食後出現眼睛不適、視野變暗等狀況，要盡早到診所及醫院治療。

視力 日食 攝影

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