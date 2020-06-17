聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民瘋日環食 醫師籲：用肉眼看易造成視力模糊
全台於6月21日將迎來罕見的天文奇景「日環食」，據悉是196年才會出現一次的天文景象，不過衛生福利部桃園醫院眼科醫師蔡孟儒指出，如民眾使用肉眼直視太陽，嚴重者將會影響視力，建議民眾不要直視。
中央大學天文所專任助理張永欣表示，國外曾在日環食出現後，有近千人眼睛不適而到眼科診所就診，建議民眾要用專業器材觀測，或是改以攝影器材觀測，若無防護措施可能會弄傷眼睛。
對此蔡孟儒說，如民眾在觀測日食時，以肉眼直視太陽，容易發生「照光性視網膜病變」，導致中央視野出現盲點、視力模糊等狀況。他表示，太陽光能量強，只要短時間就會有聚焦光線的效果，容易造成視力模糊，輕微者經治療可有機會恢復，嚴重者眼球細胞會被影響，恢復時間會拖長抑或無法恢復。
蔡孟儒指出，如本身有黃斑部病變和白內臟等眼疾的民眾，觀測日食可能會增加對眼睛的傷害，較不適合。此外，他提醒，如民眾在觀測完日環食後出現眼睛不適、視野變暗等狀況，要盡早到診所及醫院治療。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言