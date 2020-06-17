快訊

小明們的父母跪求蔡政府：讓孩子回到我身邊吧！

為兩韓關係惡化負責 南韓統一部長金煉鐵請辭

影／500萬元搶救1樹 卓蘭山尾伯公廟老榕續命

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供

200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹，前年10月發現感染「樹癌」褐根病，縣府爭取國有財產署、林務局補助，加上縣款約500萬元，連兩年救樹，希望為老榕樹續命。

卓蘭鎮上新里山尾伯公廟老榕樹是苗栗縣政府第一批列管「珍貴樹木」，樹高22公尺，胸圍6.6公尺，樹冠面積506平方公尺，前年10月發現罹患褐根病，地方人士不捨請命，縣款去年動用約100萬元架上支架，今年土地所有權人國有財產署補助200多萬元，加上林務局補助及縣款，共約400萬元經費到位，展開救樹任務。

縣府人員及廠商今天到場，切除及清理老榕樹染病的樹幹基部與根部，並為老樹架上新支架，縣府農業處指出，斷根清除染病約需要1周，接著必須進行土壤蒸燻消毒2周，希望老樹能夠恢復生氣，完成後必須道路復舊，2年「療程」約花費500萬元。

農業處指出，褐根病在台灣是最重要且常見樹木真菌性根部病害，透過根系或病土的相互傳染，因為是根部病害，引發水分、養分運輸及吸收功能喪失，發現經常是為時已晚，因此有樹癌及樹木殺手之稱，榕樹是強勢樹種，染病還有救。

200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供
200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹染褐根病，縣府等相關單位2年500萬元救樹。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 護樹

延伸閱讀

桃園站前圓環2棵大榕樹 移植新家「離塵不離城」

山佳國小百年校慶 活化老樹

USR奔廢校開課囉－在地食材排排坐，闖關吃美味

中原大學社會責任 白布帆「食果市集」讓廢校重生

相關新聞

國家口罩隊援助防疫外交 桃園市贈姐妹市10萬片口罩

新冠肺炎疫情延燒全世界，台灣守住疫情成為模範生，桃園市政府5月下旬也著手盤點防疫物資現況，陸續寄送口罩、乾洗手、護目鏡、...

影／500萬元搶救1樹 卓蘭山尾伯公廟老榕續命

200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹，前年10月發現感染「樹癌」褐根病，縣府爭取國有財產署、林務局補...

大溪木家具、木生活雙館開幕 百年木藝的新舞臺

桃園市大溪木家具館、木生活館今天雙館開幕，成為大溪木藝的新舞臺，第一波展木家具館為「木職人的幸福提案」、木生活館「木與石...

六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐

疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄...

桃園祭三倍券看球賽好康 花500元可買2張800元內野門票

為活絡振興產業，經濟部將於7月中旬發行三倍券，桃園市政府摩拳擦掌陸續推出搭配三倍券的加碼方案，市府體育局今天也在市政會議...

桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界...

78歲筍農種出7.9度甜筍 奪竹縣寶山鄉綠竹筍評鑑特等獎

新竹縣寶山鄉2020綠竹筍評鑑，特等獎由78歲的筍農江永修奪下，種筍超過20年，他指出種出好筍的技巧就是「用心照顧」；寶...

竹市「愛享冰箱」9據點 3年分享57噸待用愛心食物

新竹市府社會處2017年起開辦「社區愛享冰箱」，以「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、...

好玩但知名度低 新豐埔和共融公園成家長私房景點

新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅，不過此公園早於去年便由新豐鄉公所向中央申請經費補助，...

2棵紅棗百餘年來打造王國 苗栗公館紅棗商機數億元

苗栗縣公館鄉紅棗一年創造商機數億元，入夏以來產地紅棗微酸帶甜口味的霜淇淋，假日每天要熱賣上百支，讓人很難想像百餘年前石圍...

好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市迄今確診共53例，市長鄭文燦今天早上主持市政會議專案報告，表示目前最後1名病患康復將於今天出院，...

竹縣增4健康站 服務原鄉長者

新竹縣府服務原住民鄉鎮地區老人長期照顧的需求，在尖石鄉、五峰鄉及湖口、竹東已設立15處文化健康站，今年核定再增設4站，分...

熱門新聞

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

宜蘭海邊驚見金屬錐形巨物 運安會研判是飛行器殘骸

嘉義市水溝散發惡臭 環保局清出半噸垃圾

緊急停水！ 北高雄近5萬用戶明天停水23小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。