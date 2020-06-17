影／500萬元搶救1樹 卓蘭山尾伯公廟老榕續命

200多歲苗栗縣「受保護樹木」卓蘭鎮上新里山尾伯公廟榕樹，前年10月發現感染「樹癌」褐根病，縣府爭取國有財產署、林務局補助，加上縣款約500萬元，連兩年救樹，希望為老榕樹續命。

卓蘭鎮上新里山尾伯公廟老榕樹是苗栗縣政府第一批列管「珍貴樹木」，樹高22公尺，胸圍6.6公尺，樹冠面積506平方公尺，前年10月發現罹患褐根病，地方人士不捨請命，縣款去年動用約100萬元架上支架，今年土地所有權人國有財產署補助200多萬元，加上林務局補助及縣款，共約400萬元經費到位，展開救樹任務。

縣府人員及廠商今天到場，切除及清理老榕樹染病的樹幹基部與根部，並為老樹架上新支架，縣府農業處指出，斷根清除染病約需要1周，接著必須進行土壤蒸燻消毒2周，希望老樹能夠恢復生氣，完成後必須道路復舊，2年「療程」約花費500萬元。