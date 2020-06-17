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國家口罩隊援助防疫外交 桃園市贈姐妹市10萬片口罩

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市援助友好、姊妹城市不遺餘力，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資。 圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市援助友好、姊妹城市不遺餘力，寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資。 圖／桃園市政府秘書處提供

新冠肺炎疫情延燒全世界，台灣守住疫情成為模範生，桃園市政府5月下旬也著手盤點防疫物資現況，陸續寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫物資，送給分散在亞洲、歐美地區的友好與姐妹城市，市長鄭文燦今天在市政會議上致謝敏盛醫療體系的敏成公司身為「國家口罩隊」一員，慨捐10萬片醫療用口罩作為桃園市捐助締盟城市防疫之用，讓國際感受桃園溫暖。

市府秘書處指出，依姐妹市疫情狀況與需求，陸續寄送口罩、乾洗手、護目鏡、手套及防護隔離衣等防疫用品，包含口罩10萬片、防護衣1萬多件與乾洗手1萬多瓶，分別給美國加州聖貝納迪諾郡、洛杉磯郡長堤市、德州達拉斯郡、嘉倫市、大草原市、休士頓市，荷蘭烏特勒支市，日本千葉縣、成田市、石川縣加賀市、香川縣和宮崎縣。

桃園市締結的日本友好城市不少，市府秘書處特地在援外物資外箱上引用日本家喻戶曉的國民作家宮澤賢治「雨ニモマケズ　風ニモマケズ」（不畏風雨）鼓勵友好城市。加賀市長接獲物資後也回贈桃園市政府感謝狀，表達感謝之意。

千葉縣、成田市物資則透過人在日本的千葉台商會長鍾幸昌代為捐贈，成田市吉祥物鰻成君和桃園吉祥物「ㄚ桃‧園哥」玩偶也出席在日本舉行的記者會，鰻成君更透過推特感謝「桃園市的朋友們給予成田市大力支援！」日本媒體也大篇幅報導，感謝來自桃園的溫暖援助，不少日本網友留言也在表示感謝，並期待疫情過後到桃園旅遊。

至於太平洋另端的加州聖貝納迪諾郡也和桃園市關係密切，援外物資則透過國策顧問田詒鴻、市政顧問溫玉玲轉贈，聖貝納迪諾郡郡廳主席柯特．海格曼也致函，盼疫情盡早告一段落，期待安大略與桃園機場的直航班機儘速恢復正常運作；雙方也在推特上相互加油打氣，外國媒體報導，「海格曼非常感謝來自台灣友人的愛心物資」。

贈給德州達拉斯郡的手套、護目鏡防疫物資，透過達福地區台灣商會姊妹市委員會協助捐贈，讓資源確實轉達到需要的人手中，其他友好城市援外物資近月也陸續送抵。

市府秘書處長顏子傑說，疫情影響許多原定訪桃的外國友人被迫取消行程，但桃園和其他國際友好城市的聯繫不間斷，除積極參與國際組織防疫視訊會議，與各國分享防疫經驗，疫情期間桃園在城市外交上腳步仍不停歇。

桃園市捐贈護目鏡等物資給日本成田市，成田市日前舉辦捐贈記者會，感謝來自桃園的溫暖援助。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市捐贈護目鏡等物資給日本成田市，成田市日前舉辦捐贈記者會，感謝來自桃園的溫暖援助。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市捐贈口罩、護目鏡等物資給日本友好城市，當地媒體報導。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市捐贈口罩、護目鏡等物資給日本友好城市，當地媒體報導。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府捐贈防疫物資手套、護目鏡給美國德州達拉斯郡。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市政府捐贈防疫物資手套、護目鏡給美國德州達拉斯郡。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長鄭文燦今天在市政會議上致謝敏盛醫療體系的敏成公司身為「國家口罩隊」一員，慨捐10萬片醫療用口罩作為桃園市捐助締盟城市防疫之用，讓國際感受桃園溫暖。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天在市政會議上致謝敏盛醫療體系的敏成公司身為「國家口罩隊」一員，慨捐10萬片醫療用口罩作為桃園市捐助締盟城市防疫之用，讓國際感受桃園溫暖。記者張裕珍／攝影

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