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大溪木家具、木生活雙館開幕 百年木藝的新舞臺

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
木生活館的木美學展以不同素材與木藝的對話，培育木美學的素養。記者鄭國樑／攝影
木生活館的木美學展以不同素材與木藝的對話，培育木美學的素養。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪木家具館、木生活館今天雙館開幕，成為大溪木藝的新舞臺，第一波展木家具館為「木職人的幸福提案」、木生活館「木與石的對話」，有展覽也有活動，同時呈現用木藝訂作帶回家的幸福。

市長鄭文燦中午和市議員陳治文和李柏坊、木藝職人、木育學員、大溪居民都參加開館典禮。文化局表示6、7月有近20場配合開館展覽的活動，包含木家具館的互動導覽帶領不同年齡層的群眾，認識大溪木藝DNA；木生活館的木美學活動以不同素材與木藝的對話為主軸，來培養木美學的素養。

活動還有魯班鎖、彩繪牌樓、木玩具車、筆插製作等木藝扎根教案體驗，以簡易材料包的方式推廣教學，讓對木藝有興趣的大小朋友，輕輕鬆鬆的操作接觸木藝，加上街角館也響應木體驗，使整個大溪充滿木頭香氣，有如沐浴在森林。活動報名方式網站https://daxipropossal.webnode.tw/。

雙館開幕也有雙主題展，木家具館「木職人的幸福提案」，呈現訂製家具的手藝與初衷，讓外界明白大溪木藝發展至今，用料扎實、手藝細膩之外，訂製與以客為尊的精神始終傳承不輟。

木生活館則以體驗木藝、美學、新生活為主軸，除了有在地職人木藝品的進駐、不定期舉辦講座活動、DIY體驗等，提供民眾一個能藉由多元管道認識木藝的休憩空間。

開館首展號召12組大溪木職人大顯身手，跨老、中、青3代展現大溪木藝聚落的底蘊與傳承的美好。木職人有老字號協大、協盛、新玉清、吉新傢具等；另外由青年藝師組成的「木創巢」成員包含堂和神桌、洲宇木業、合成、美芳、隆達等木器行，還有分布於大溪各處的優秀職人包括森平房、和峰木創、三和木藝工作坊等，是一場大溪木藝盛會。

文化局表示，大溪木藝發展逾百年，除了擁有豐富的山林資源，與利於運輸的河港地形外，清代移墾的先民生活需求，帶動唐山木匠師渡海來到大溪工作與傳藝，經過長時間的傳承，木藝早已成為大溪生活的一部分，一度有上百間木器行與相關的產業，繁榮一時。

經過以神桌、紅木家具著稱的繁盛時期，面對社會變遷產生不同的生活需求，大溪木藝也迎向轉變時期，順應時代，大溪木藝生態博物館（木博館）2015年成立後，透過調查研究、策展、教育推廣活動嘗試紀錄、刺激、活化木藝的發展，並與木藝師們建立聯繫，開館邁入第6年，2020年在修復後的歷史建築「大溪公會堂暨蔣公行館」，將大溪木藝的精彩以及內涵介紹給更多人，藉由木家具館、木生活館開館，建立一個展演大溪木藝與推廣木生活的平臺。

大溪雙館開幕展木家具館「木職人的幸福提案」、木生活館「木與石的對話」每周二至周日上午9點30分至下午5點，周一及連假後翌日休館。木家具館（大溪公會堂）、木生活館（蔣公行館）地址大溪區普濟路21-3號。

鄭文燦市長、陳治文議員等人參觀每位創作者的作品和文字介紹。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長、陳治文議員等人參觀每位創作者的作品和文字介紹。記者鄭國樑／攝影
學生們參加開幕活動同時體驗木工。記者鄭國樑／攝影
學生們參加開幕活動同時體驗木工。記者鄭國樑／攝影
市長鄭文燦中午和市議員陳治文和李柏坊、木藝職人、木育學員、大溪居民都參加開館典禮。記者鄭國樑／攝影
市長鄭文燦中午和市議員陳治文和李柏坊、木藝職人、木育學員、大溪居民都參加開館典禮。記者鄭國樑／攝影

文化局 歷史建築

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