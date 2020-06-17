快訊

6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

第一批返台境外生國別出爐！排除陸生但含港澳生

六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站下周一（22日）起恢復據點共餐。本報資料照
疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站下周一（22日）起恢復據點共餐。本報資料照

疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站下周一（22日）起恢復據點共餐，但仍需遵守梅花座、不吃桌菜及保持社交距離等防疫新生活規範，另也請據點須注意環境通風，宣導用餐中避免交談，讓長輩透過共餐，逐漸恢復社會參與活動。

桃園市衛生局長王文彥今天在市政會議上報告，台灣已經連續65天無本土個案，國內累計445例確診，其中桃園53例確診，是自5月7日以來都無新增案例，居家隔離累計2399人也都陸續解除列管，其中裁處居家檢疫與隔離違規案件共77件、1899萬元。

由於疫情逐漸緩和，各項活動陸續解封，桃園照顧關懷據點與巷弄長照站6月恢復開放，但目前仍禁止共餐，市府社會局長鄭貴華今天報告提到，考量疫情趨緩，長輩社會參與以及課程活動慣性，初步規畫22日起恢復共餐，市長鄭文燦也裁示按期程辦理，但共餐需要遵守防疫新生活餐飲規範下，若無法保持社交安全距離，也請長者可自備餐盒打菜返家時用。

疫情 社交距離 鄭文燦

延伸閱讀

好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

台版沙哈拉／桃園觀音草漯沙丘 拍婚紗祕境

「台版沙哈拉」草漯沙丘地質公園成立 鄭文燦:人間秘境

38億打造台版里仁別墅區 鄭文燦：草漯邀年輕家庭移居

相關新聞

六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐

疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄...

桃園祭三倍券看球賽好康 花500元可買2張800元內野門票

為活絡振興產業，經濟部將於7月中旬發行三倍券，桃園市政府摩拳擦掌陸續推出搭配三倍券的加碼方案，市府體育局今天也在市政會議...

桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界...

78歲筍農種出7.9度甜筍 奪竹縣寶山鄉綠竹筍評鑑特等獎

新竹縣寶山鄉2020綠竹筍評鑑，特等獎由78歲的筍農江永修奪下，種筍超過20年，他指出種出好筍的技巧就是「用心照顧」；寶...

竹市「愛享冰箱」9據點 3年分享57噸待用愛心食物

新竹市府社會處2017年起開辦「社區愛享冰箱」，以「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、...

好玩但知名度低 新豐埔和共融公園成家長私房景點

新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅，不過此公園早於去年便由新豐鄉公所向中央申請經費補助，...

2棵紅棗百餘年來打造王國 苗栗公館紅棗商機數億元

苗栗縣公館鄉紅棗一年創造商機數億元，入夏以來產地紅棗微酸帶甜口味的霜淇淋，假日每天要熱賣上百支，讓人很難想像百餘年前石圍...

好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市迄今確診共53例，市長鄭文燦今天早上主持市政會議專案報告，表示目前最後1名病患康復將於今天出院，...

竹縣增4健康站 服務原鄉長者

新竹縣府服務原住民鄉鎮地區老人長期照顧的需求，在尖石鄉、五峰鄉及湖口、竹東已設立15處文化健康站，今年核定再增設4站，分...

苗縣發會考獎勵金 榜首獲10萬

苗栗縣政府昨天頒發今年國中教育會考激勵方案獎勵金，今年共95名學生達到獎勵標準，總獎金98萬6000元，其中3名5A10...

拚國旅 林智堅當導覽 賴清德逛竹市

大解封後全台瘋國旅，副總統賴清德昨訪新竹市，由市長林智堅當導覽員參訪市立動物園、漫遊新竹公園，並到湖畔料亭的「豊賀」挑選...

暑期輕旅行 桃捷一日票買1送1

疫情趨緩，桃園捷運公司7月起陸續推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行，搭配7月1日起至9月20日開賣「仲夏一日票買一送一...

熱門新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

陳致中質詢問北漂返鄉實績 高雄勞工局：14人

宜蘭海邊驚見金屬錐形巨物 運安會研判是飛行器殘骸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。