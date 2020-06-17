六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐
疫情趨緩，除了桃園市其他五個直轄市陸續自6月3日起已陸續開放，市長鄭文燦今天在市政會議上宣布，桃園社區照顧關懷據點及巷弄長照站下周一（22日）起恢復據點共餐，但仍需遵守梅花座、不吃桌菜及保持社交距離等防疫新生活規範，另也請據點須注意環境通風，宣導用餐中避免交談，讓長輩透過共餐，逐漸恢復社會參與活動。
桃園市衛生局長王文彥今天在市政會議上報告，台灣已經連續65天無本土個案，國內累計445例確診，其中桃園53例確診，是自5月7日以來都無新增案例，居家隔離累計2399人也都陸續解除列管，其中裁處居家檢疫與隔離違規案件共77件、1899萬元。
由於疫情逐漸緩和，各項活動陸續解封，桃園照顧關懷據點與巷弄長照站6月恢復開放，但目前仍禁止共餐，市府社會局長鄭貴華今天報告提到，考量疫情趨緩，長輩社會參與以及課程活動慣性，初步規畫22日起恢復共餐，市長鄭文燦也裁示按期程辦理，但共餐需要遵守防疫新生活餐飲規範下，若無法保持社交安全距離，也請長者可自備餐盒打菜返家時用。
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