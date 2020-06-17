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桃園祭三倍券看球賽好康 花500元可買2張800元內野門票

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，會中進行紓困振興會議專案報告。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，會中進行紓困振興會議專案報告。記者張裕珍／攝影

為活絡振興產業，經濟部將於7月中旬發行三倍券，桃園市政府摩拳擦掌陸續推出搭配三倍券的加碼方案，市府體育局今天也在市政會議上報告推出「購票享優惠、課程享折扣」的體育振興方案，憑500元面額三倍券，就可買到2張、共價值800元的桃園國際棒球場內野全票，另憑三倍券到公有運動場館購買運動課程，可打7折優惠。

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議，會中進行紓困振興會議專案報告，經發局長郭裕信說，經濟部推廣振興三倍券，鼓勵結合地方政府優惠行銷，經發局經初步彙整各單位至少有10項三倍券加碼優惠方案，明天將再召集相關單位繼續開會討論。

10項方案分別為經發局的桃園夜市券加倍送、桃園觀光工廠好刺激1.5倍購、桃園商圈三倍券加碼優惠；觀旅局的桃園市民限定電子旅遊券吃喝玩樂在桃園、來桃園住一晚，加贈免費一日遊；文化局的桃園市藝文振興方案；交通局的大溪復興地區交通票券；桃捷公司的桃捷仲夏一日票 買一送一、桃捷gogo購滿額抽獎活動以及體育局的體育振興方案。

郭裕信說，桃園商圈三倍券加碼優惠主要將是搭配桃園生活節、商圈主題活動進行加碼現金優惠與三倍券抽獎，三倍券主要來自桃園夜市券活動回收而來，透過抽獎再回到市面上以活絡商機；另外經濟部也規畫傳統市場及夜市聯合促銷活動，消費者有機會抽到2千元現金抵用券，經盤點桃園有8處早市與夜市符合活動資格，分別為興國、新明、龍潭、中和南路攤集區、大園與大湳早市與中壢觀光與八德興仁花園夜市。

市府體育局也確定搭配三倍券推出「購票享優惠、課程享折扣」的體育振興方案，副局長房瑞文說，憑500元面額三倍券，可到棒球場現場買到2張價值800元的內野全票，滿千再送300元，課程享折扣則為到桃園、中壢、平鎮、蘆竹、南平運動中心與蘆竹羽球館可享運動課程7折優惠，體育局也會啟動桃園運動卡計畫，提供門票補助鼓勵民眾運動。

市府客家事務局副局長戴興達說，客委會推出的369浪漫客庄產業振興專案，7月將發送800元電子旅遊券，消費者可到全台11縣市70個客家文化重點發展區的在地優良餐廳民宿商店消費，市府也將搭配此活動推出千個客家福袋，只要消費後到桃園客家文化館一遊，出示旅遊券畫面並拍照、打卡加上出示身分證確認，即可獲得限量福袋，3款內容不同內有撲克牌、抱枕、隨身碟、保溫袋、隨身碟與餐具等客家好禮。

經濟部將於7月中旬發行三倍券，桃園市體育局今天也在市政會議上報告推出「購票享優惠、課程享折扣」的體育振興方案，憑500元面額三倍券，就可買到2張、共價值800元的桃園國際棒球場內野全票。記者張裕珍／攝影
經濟部將於7月中旬發行三倍券，桃園市體育局今天也在市政會議上報告推出「購票享優惠、課程享折扣」的體育振興方案，憑500元面額三倍券，就可買到2張、共價值800元的桃園國際棒球場內野全票。記者張裕珍／攝影

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