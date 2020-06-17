桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界，但攤商不滿商場動線差，且行銷不力，「一天只有20多人來逛，比香腸攤還不如」，部分攤商慘賠百萬元陸續撤櫃，今天齊聚市議員黃景熙服務處陳情，黃直言主管機關文化局評選了個「詐騙集團」來騙攤商，不只承攬廠商要負責，有監督之責的文化局也應承擔。

愛樂弗整合行銷公司負責人薛歆霏也是電台DJ「薛薛」，她發出聲明說，文創聚落地勢較低且為新設，本就需要時間讓民眾來熟悉，行銷也需要累積，並非一朝一夕能見成效，部分業者在業績虧損之下，沒有適時調整人力配置、加強人力管理及產品服務部分，僅卸責於宣傳力度，他們身為營運單位也深感無奈及委屈。

薛薛也認為，進駐單位都未依規提前2個月終止合約，因此無法退還履約保證金，自己出身桃園，開公司希望打造年輕人的築夢殿堂，無奈今年遇到疫情，但仍持續扶植新創品牌上架，低租金，免保證金，免人力就能在這裡打造專屬自己的品牌創意。

黃景熙今天在服務處召開陳情協調會，文化局長邱莊秀美、展演中心主任王啟仲等人都到場，邱莊秀美說，攤商指控很多都是今天第一次聽到，會評估是否與該行銷公司解約，王啟仲表示，該標案都有依照採購法規定進行，因爲2千萬元以下標案，並未限制投標公司資本額，每年都會評估營運績效，身為主管單位將即刻展開調查，另同情攤商業者遭遇，也支持攤商展開法律行動，由於此事傷害到展演中心形象，文化局也會保留法律追訴權。

黃景熙特助黃瓊慧說，桃園展演中心文創聚落委託經營管理案由愛樂弗整合行銷公司得標，在展演中心地下樓層打造X-Plus創世界商場空間，但她訪查發現，根本就是行文創之名、行商業之實，該行銷公司視攤商大小收取每月2到5萬元不等租金，還稱說未來會豎立大型廣告看板、找大媒體做廣告，但都推託沒有履行，還聲稱與議員、局長關係很好，阻止攤商不能聲張，不少攤商營運3個多月就認賠殺出。

販售童裝的攤商黃小姐講到委屈之處忍不住激動落淚，她批行銷公司畫大餅吸引他們進駐，但每天營收不到1千元，光請一個工讀生站一整天就超過1千多元，行銷公司後續宣傳行銷也不力，都要靠攤商自己來，她估計3個月租金7萬5千元，人事成本12萬元，還有押金6萬元，裝潢也花了6萬元，30萬元全都賠掉，令人心有不甘。