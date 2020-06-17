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桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界，但人潮不如預期。圖／桃園展演中心提供
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界，但人潮不如預期。圖／桃園展演中心提供

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界，但攤商不滿商場動線差，且行銷不力，「一天只有20多人來逛，比香腸攤還不如」，部分攤商慘賠百萬元陸續撤櫃，今天齊聚市議員黃景熙服務處陳情，黃直言主管機關文化局評選了個「詐騙集團」來騙攤商，不只承攬廠商要負責，有監督之責的文化局也應承擔。

愛樂弗整合行銷公司負責人薛歆霏也是電台DJ「薛薛」，她發出聲明說，文創聚落地勢較低且為新設，本就需要時間讓民眾來熟悉，行銷也需要累積，並非一朝一夕能見成效，部分業者在業績虧損之下，沒有適時調整人力配置、加強人力管理及產品服務部分，僅卸責於宣傳力度，他們身為營運單位也深感無奈及委屈。

薛薛也認為，進駐單位都未依規提前2個月終止合約，因此無法退還履約保證金，自己出身桃園，開公司希望打造年輕人的築夢殿堂，無奈今年遇到疫情，但仍持續扶植新創品牌上架，低租金，免保證金，免人力就能在這裡打造專屬自己的品牌創意。

黃景熙今天在服務處召開陳情協調會，文化局長邱莊秀美、展演中心主任王啟仲等人都到場，邱莊秀美說，攤商指控很多都是今天第一次聽到，會評估是否與該行銷公司解約，王啟仲表示，該標案都有依照採購法規定進行，因爲2千萬元以下標案，並未限制投標公司資本額，每年都會評估營運績效，身為主管單位將即刻展開調查，另同情攤商業者遭遇，也支持攤商展開法律行動，由於此事傷害到展演中心形象，文化局也會保留法律追訴權。

黃景熙特助黃瓊慧說，桃園展演中心文創聚落委託經營管理案由愛樂弗整合行銷公司得標，在展演中心地下樓層打造X-Plus創世界商場空間，但她訪查發現，根本就是行文創之名、行商業之實，該行銷公司視攤商大小收取每月2到5萬元不等租金，還稱說未來會豎立大型廣告看板、找大媒體做廣告，但都推託沒有履行，還聲稱與議員、局長關係很好，阻止攤商不能聲張，不少攤商營運3個多月就認賠殺出。

販售童裝的攤商黃小姐講到委屈之處忍不住激動落淚，她批行銷公司畫大餅吸引他們進駐，但每天營收不到1千元，光請一個工讀生站一整天就超過1千多元，行銷公司後續宣傳行銷也不力，都要靠攤商自己來，她估計3個月租金7萬5千元，人事成本12萬元，還有押金6萬元，裝潢也花了6萬元，30萬元全都賠掉，令人心有不甘。

西服品牌西服先生也進駐X-Plus創世界，廠商代表也直言，1天人潮不到20人，他投入100多萬元全都血本無歸，行銷公司與展演中心互推皮球，根本就是要攤商自生自滅；另名進駐業者也痛批「4個月來完全沒人，工作人員都還比較多」，自己也慘賠上百萬元，不滿行銷公司仍持續對外招商，是要繼續坑殺更多無知者。

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界，但人潮不如預期。圖／桃園展演中心提供
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界，但人潮不如預期。圖／桃園展演中心提供
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落X-Plus創世界，但人潮不如預期，進駐攤商齊聚黃景熙議員服務處控訴行銷公司與主管單位是聯合坑殺。記者張裕珍／攝影
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落X-Plus創世界，但人潮不如預期，進駐攤商齊聚黃景熙議員服務處控訴行銷公司與主管單位是聯合坑殺。記者張裕珍／攝影
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落X-Plus創世界，但人潮不如預期，進駐攤商齊聚黃景熙議員服務處控訴行銷公司與主管單位是聯合坑殺。記者張裕珍／攝影
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落X-Plus創世界，但人潮不如預期，進駐攤商齊聚黃景熙議員服務處控訴行銷公司與主管單位是聯合坑殺。記者張裕珍／攝影
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落X-Plus創世界，但人潮不如預期，進駐攤商齊聚黃景熙議員服務處控訴行銷公司與主管單位是聯合坑殺。記者張裕珍／攝影
桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落X-Plus創世界，但人潮不如預期，進駐攤商齊聚黃景熙議員服務處控訴行銷公司與主管單位是聯合坑殺。記者張裕珍／攝影

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