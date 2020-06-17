搶攻後疫情商機 桃園市助傳統業者轉戰電商

搶攻後疫情時代商機，桃園市政府經濟發展局延請講師，以商品策展與網路社群為題開課，希望協助傳統業者進入新式電商領域，配合振興三倍券政策，透過網路行銷提升地方商機。

經濟發展局長郭裕信表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的影響，傳統的購物型態也有了改變，因應這股新式消費風潮，經發局今年首度推出「企業能力養成課程」，以商品策展與網路社群為主題邀請講師授課，提升商品附加價值轉戰網路電商，搶攻下半年度的消費商機。

他說，後疫情時代，網路數位行銷已成為企業經營的新課題，但對於許多傳統業者卻是一大難題，市府邀請擅長網路行銷的創億學堂創辦人林杰銘，教導企業運用數位工具，透過Google、臉書（Facebook）廣告、口碑行銷等提升網路導購，以有限的資源創造最大效益，提升網路訂單量與銷售業績。

郭裕信指出，市府另外邀請曾為多家國內外知名企業指導商品陳列的楊瑞芳，以企業需求與消費者心理授課，協助店家結合品牌特色，傳達品牌故事並展現商品魅力，貼近企業電商行銷需求的新模式，配合將在下個月推出的振興三倍券，由市府協助各商圈、金牌好禮及企業，推出更多振興方案，帶動地方經濟的成長。