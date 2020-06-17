竹夢Young點子競賽 除有獎金可拿還有機會實現創業夢
為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂「2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫」，藉由「竹夢Young點子競賽」活動，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫，入圍的8組隊伍除可獲得獎金外，還有機會透過媒合商轉，將產品導入市場行銷，實現創業夢，即日起至7月31日截止收件，歡迎全國青年來竹縣實踐夢想。
縣長楊文科表示，盼透過此計畫點燃青年在竹縣發展的創業動機，提升新創風氣，競賽不僅給年輕人鼓勵獎金，還讓他們參與實戰課程，如職場上常說「給他魚吃不如給他釣竿、教他釣魚」。
青年事務中心表示，本次競賽公開向全國徵選青創團隊，參加資格為具創意思考能力、對創新創業有興趣的青年，組成3到6人新創團隊，且負責人需45歲以內，每人限參與一隊。
徵選主題分為人工智慧產業、健康促進產業、農業創新產業、地方創生產業、觀光休閒產業、其他可創造新竹縣發展特色之創新產業；評審由具有青創輔導經驗的產、官、學界代表5名組成甄審小組，實施初選1場次和複選1場次，評選出符合徵選主題和甄選標準，並具有商轉潛力的8組青創團隊。
青年事務中心說，競賽預計8月7日公告初審入圍團隊，8月20日舉行複審暨育成計畫簽約儀式，簽約後入圍隊伍須參加商業實戰課程及創業工作坊，12月將從團隊中評選出績優團隊並進行成果發表，前三名分別頒發金質獎、銀質獎、銅質獎，獎座各一座；前八名分別頒發獎金，第一名20萬元；第二名10萬元；第三名5萬元；佳作共5名，每名1萬元。詳情可上官網http://startup.must.edu.tw/查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言