竹夢Young點子競賽 除有獎金可拿還有機會實現創業夢

為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂「2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫」，藉由「竹夢Young點子競賽」活動，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫，入圍的8組隊伍除可獲得獎金外，還有機會透過媒合商轉，將產品導入市場行銷，實現創業夢，即日起至7月31日截止收件，歡迎全國青年來竹縣實踐夢想。

縣長楊文科表示，盼透過此計畫點燃青年在竹縣發展的創業動機，提升新創風氣，競賽不僅給年輕人鼓勵獎金，還讓他們參與實戰課程，如職場上常說「給他魚吃不如給他釣竿、教他釣魚」。

青年事務中心表示，本次競賽公開向全國徵選青創團隊，參加資格為具創意思考能力、對創新創業有興趣的青年，組成3到6人新創團隊，且負責人需45歲以內，每人限參與一隊。

徵選主題分為人工智慧產業、健康促進產業、農業創新產業、地方創生產業、觀光休閒產業、其他可創造新竹縣發展特色之創新產業；評審由具有青創輔導經驗的產、官、學界代表5名組成甄審小組，實施初選1場次和複選1場次，評選出符合徵選主題和甄選標準，並具有商轉潛力的8組青創團隊。