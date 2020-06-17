快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

竹夢Young點子競賽 除有獎金可拿還有機會實現創業夢

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「竹夢Young點子競賽」活動，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫。圖／新竹縣政府提供
「竹夢Young點子競賽」活動，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫。圖／新竹縣政府提供

為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂「2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫」，藉由「竹夢Young點子競賽」活動，徵求具有創新、創意、創業想法的青年進行培力計畫，入圍的8組隊伍除可獲得獎金外，還有機會透過媒合商轉，將產品導入市場行銷，實現創業夢，即日起至7月31日截止收件，歡迎全國青年來竹縣實踐夢想。

縣長楊文科表示，盼透過此計畫點燃青年在竹縣發展的創業動機，提升新創風氣，競賽不僅給年輕人鼓勵獎金，還讓他們參與實戰課程，如職場上常說「給他魚吃不如給他釣竿、教他釣魚」。

青年事務中心表示，本次競賽公開向全國徵選青創團隊，參加資格為具創意思考能力、對創新創業有興趣的青年，組成3到6人新創團隊，且負責人需45歲以內，每人限參與一隊。

徵選主題分為人工智慧產業、健康促進產業、農業創新產業、地方創生產業、觀光休閒產業、其他可創造新竹縣發展特色之創新產業；評審由具有青創輔導經驗的產、官、學界代表5名組成甄審小組，實施初選1場次和複選1場次，評選出符合徵選主題和甄選標準，並具有商轉潛力的8組青創團隊。

青年事務中心說，競賽預計8月7日公告初審入圍團隊，8月20日舉行複審暨育成計畫簽約儀式，簽約後入圍隊伍須參加商業實戰課程及創業工作坊，12月將從團隊中評選出績優團隊並進行成果發表，前三名分別頒發金質獎、銀質獎、銅質獎，獎座各一座；前八名分別頒發獎金，第一名20萬元；第二名10萬元；第三名5萬元；佳作共5名，每名1萬元。詳情可上官網http://startup.must.edu.tw/查詢。

為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂「2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫」。圖／新竹縣政府提供
為鼓勵青年投入地方創生產業，新竹縣府青年事務中心與明新科技大學簽訂「2020年新竹縣竹青創生夢想育成計畫」。圖／新竹縣政府提供

青年 創業 青創

延伸閱讀

好消息！宜蘭推青年專屬低利率貸款 最高150萬2年免息

竹縣增4健康站 服務原鄉長者

竹縣螯蝦場染病毒 銷毀7萬尾 禍首疑為蝦苗

搶攻旅遊商機！竹縣推10條山上遊程 最高領700元抵用券

相關新聞

桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

桃園藝文特區知名地標桃園展演中心去年底打造文創聚落，由愛樂弗整合行銷公司得標，對外招商二十多個攤商進駐X-Plus創世界...

78歲筍農種出7.9度甜筍 奪竹縣寶山鄉綠竹筍評鑑特等獎

新竹縣寶山鄉2020綠竹筍評鑑，特等獎由78歲的筍農江永修奪下，種筍超過20年，他指出種出好筍的技巧就是「用心照顧」；寶...

竹市「愛享冰箱」9據點 3年分享57噸待用愛心食物

新竹市府社會處2017年起開辦「社區愛享冰箱」，以「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、...

好玩但知名度低 新豐埔和共融公園成家長私房景點

新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅，不過此公園早於去年便由新豐鄉公所向中央申請經費補助，...

2棵紅棗百餘年來打造王國 苗栗公館紅棗商機數億元

苗栗縣公館鄉紅棗一年創造商機數億元，入夏以來產地紅棗微酸帶甜口味的霜淇淋，假日每天要熱賣上百支，讓人很難想像百餘年前石圍...

好消息！桃園最後1名確診住院者 今天將出院

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市迄今確診共53例，市長鄭文燦今天早上主持市政會議專案報告，表示目前最後1名病患康復將於今天出院，...

竹縣增4健康站 服務原鄉長者

新竹縣府服務原住民鄉鎮地區老人長期照顧的需求，在尖石鄉、五峰鄉及湖口、竹東已設立15處文化健康站，今年核定再增設4站，分...

苗縣發會考獎勵金 榜首獲10萬

苗栗縣政府昨天頒發今年國中教育會考激勵方案獎勵金，今年共95名學生達到獎勵標準，總獎金98萬6000元，其中3名5A10...

拚國旅 林智堅當導覽 賴清德逛竹市

大解封後全台瘋國旅，副總統賴清德昨訪新竹市，由市長林智堅當導覽員參訪市立動物園、漫遊新竹公園，並到湖畔料亭的「豊賀」挑選...

暑期輕旅行 桃捷一日票買1送1

疫情趨緩，桃園捷運公司7月起陸續推出「跟著桃捷一起去旅行」系列輕旅行，搭配7月1日起至9月20日開賣「仲夏一日票買一送一...

竹縣螯蝦場染病毒 銷毀7萬尾 禍首疑為蝦苗

新竹縣竹北市一家澳洲螯蝦養殖場感染十足目虹彩病毒，新竹縣政府家畜疾病防治所與養殖業者溝通後，前天已全場銷毀並掩埋完畢，概...

航空夏令營防疫 首次採線上教學

桃園市機師職業工會為啟蒙學生對航空業的夢想與憧憬，今年8月1日至3日舉行3天夏令營，預計招收100名學生。課程包括飛行原...

熱門新聞

3年離職46人 中市經發局科長官威大被稱「滅絕師太」

三重果菜市場、變電所都跑到蘆北？ 蘆洲人喊不要

螯蝦場感染十足目虹彩病毒 新竹銷毀約7萬尾螯蝦

中壢39年中源大戲院熄燈 網喊不捨：那裡有我的成長印記

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

高齡駕駛人換照下月將逾期 桃竹苗仍有近8000人未換

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。