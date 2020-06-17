竹市「愛享冰箱」9據點 3年分享57噸待用愛心食物

新竹市府社會處2017年起開辦「社區愛享冰箱」，以「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」為理念，至今已輔導9個社區、廟宇設置愛享冰箱，共計分享超過57噸食物，服務超過23萬4160人次，其中，金竹社區愛享冰箱據點由在地羅姓志工促成，他還成功號召社區蚵仔麵線店、麵包店固定放送熱呼呼「待用愛心餐」，幫助到有需要的民眾。

金竹社區愛享冰箱據點成立剛滿一年，負責的羅姓志工說，幾年前一場大病受到許多人幫助，希望能有所回饋，便決定加入市府推動的「社區愛享冰箱」，以自己經營的美語補習班旁空間作為據點，帶著自家孩子當起食物分享大使。

羅姓志工說，他嘗試張貼宣傳單、網路訊息、街頭巷弄商家拜訪等等各種方式募集物資，逐漸有社區民眾開始主動捐贈續食，還幫忙關注網路上可申請的物資，也號召到更多社區媽媽加入，共同整理篩選物資，也有民眾從領物資的受惠者加入志工行列。

羅姓志工說，社區的街坊鄰居都是他宣傳的對象，其中，開在社區附近蚵仔麵線店的年輕老闆，更決定每週二、五開站時間都捐出現煮的20碗麵線；另一家社區麵包店也響應，特別多做麵包分享，盼能幫助到更多有需要的社區鄰居。