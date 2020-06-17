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好玩但知名度低 新豐埔和共融公園成家長私房景點
新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅，不過此公園早於去年便由新豐鄉公所向中央申請經費補助，建置而成，除了有適合幼兒玩樂的遊憩，年長者也可同樂，使公園更加友善、多元。
新豐鄉公所向中央爭取城鎮之心工程計畫經費800萬元補助，加上自籌200萬元經費，在埔和集會所附近，興建共融遊戲場，引進歐規器材，包含可供肢障者躺臥使用的鳥槽式盪鞦韆、土丘式磨石子溜滑梯及綠茵草皮和體健器材等，同時還有深受幼童喜愛的玩沙池等。
儘管公園面積僅8685平方公尺，卻是麻雀雖小、五臟俱全，不僅有擁有縣內首座可同時讓大小朋友使用的旋轉盤，遊具也經過德國萊茵認證，符合環保及安全性，並鋪設7.5到12公分厚的彩色彈性無縫地墊，增加鮮豔耐久度和安全性。
除了針對幼兒、身障者考量的遊具，公園內還有體健器材，方便全家同樂，附近也有涼亭及籃球場，讓家長、青少年可運動休閒。近日因不少親子部落客於網路分享，而使這座小小的共融式公園受到矚目。
不少家長分享，除了玩沙池等遊具外，地景山丘也適合孩子攀爬玩樂、消耗體力，鳥巢式盪鞦韆、多人旋轉盤則是丹麥遊具大廠KOMPAN產品，且因知名度不高、人較少，不像在新竹市的綠光公園、南寮運動公園及關新公園，知名度高，總是需要排隊排一陣子才玩的到各項遊具，而埔和公園周邊停車方便，也成為家長周末溜小孩的私房景點。
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