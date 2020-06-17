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好玩但知名度低 新豐埔和共融公園成家長私房景點

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新豐鄉埔和共融式公園擁有縣內首座可同時讓大小朋友使用的旋轉盤，及深受幼童喜愛的玩沙池。記者陳斯穎／攝影
新豐鄉埔和共融式公園擁有縣內首座可同時讓大小朋友使用的旋轉盤，及深受幼童喜愛的玩沙池。記者陳斯穎／攝影

新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅，不過此公園早於去年便由新豐鄉公所向中央申請經費補助，建置而成，除了有適合幼兒玩樂的遊憩，年長者也可同樂，使公園更加友善、多元。

新豐鄉公所向中央爭取城鎮之心工程計畫經費800萬元補助，加上自籌200萬元經費，在埔和集會所附近，興建共融遊戲場，引進歐規器材，包含可供肢障者躺臥使用的鳥槽式盪鞦韆、土丘式磨石子溜滑梯及綠茵草皮和體健器材等，同時還有深受幼童喜愛的玩沙池等。

儘管公園面積僅8685平方公尺，卻是麻雀雖小、五臟俱全，不僅有擁有縣內首座可同時讓大小朋友使用的旋轉盤，遊具也經過德國萊茵認證，符合環保及安全性，並鋪設7.5到12公分厚的彩色彈性無縫地墊，增加鮮豔耐久度和安全性。

除了針對幼兒、身障者考量的遊具，公園內還有體健器材，方便全家同樂，附近也有涼亭及籃球場，讓家長、青少年可運動休閒。近日因不少親子部落客於網路分享，而使這座小小的共融式公園受到矚目。

不少家長分享，除了玩沙池等遊具外，地景山丘也適合孩子攀爬玩樂、消耗體力，鳥巢式盪鞦韆、多人旋轉盤則是丹麥遊具大廠KOMPAN產品，且因知名度不高、人較少，不像在新竹市的綠光公園、南寮運動公園及關新公園，知名度高，總是需要排隊排一陣子才玩的到各項遊具，而埔和公園周邊停車方便，也成為家長周末溜小孩的私房景點。

新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅。圖／新豐鄉公所提供
新豐鄉埔和共融式公園位於濱海地區，因具有特色遊具，近日在網路上爆紅。圖／新豐鄉公所提供
公園內鋪設7.5到12公分厚的彩色彈性無縫地墊，增加鮮豔耐久度和安全性。記者陳斯穎／攝影
公園內鋪設7.5到12公分厚的彩色彈性無縫地墊，增加鮮豔耐久度和安全性。記者陳斯穎／攝影

身障者 新竹 親子

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