元智大學多功能核心教室　引進懸吊式阻抗訓練

桃園市元智大學健康休閒中心近期打造多功能核心運動教室，引進TRX懸吊式阻抗訓練(Total Body Resistance Exercise)，提供全方位的健身環境，於元智大學健康休閒中心三樓的多功能核心運動教室，培養元智教職員與學生多元的運動選擇及專業知能，未來也將提供學生進行體育項目的考照。

元智大學體育室主任林青輝表示，校方為了讓同學與教職員有更多健身的機會，購置許多健身器材設備，最新引進歐美最流行的健身方式-TRX懸吊式阻抗訓練設備，可以打造多功能核心運動，有效訓練核心肌群。

源自於美國海豹突擊隊訓練使用，是全身性的肌力訓練，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢來控制運動強度，並結合多種屈伸動作達到全方位訓練。林青輝說，校方花費近120萬元打照全桃園唯一擁有32個TRX懸吊式阻抗訓練設備，以高規格設備及環境，搭配專業教練的課程，在短時間內刺激深層肌肉，達到完美的核心有氧訓練效果。

林青輝表示，TRX懸吊式阻抗訓練還可進行aerial yoga空中瑜珈(別名反重力瑜珈)，與傳統的印度瑜珈流派不同，來自美國紐約，主要是藉由絲質的吊床(silk hommack)做出各種動作，藉反地心引力與吊床支撐身體，達到訓練的效果，是個結合皮拉提斯、瑜珈、芭蕾及伸展技巧訓練的運動。

其特點在於鍛練核心肌群、訓練身體協調強化平衡感、體態勻稱、按摩淋巴及排毒與促進活化血管張力、舒緩壓力及深層的伸展放鬆脊椎舒展筋骨等。目前課程規畫於今年九月開學後，讓大一體育課同學輪流使用體驗。