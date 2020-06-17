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2棵紅棗百餘年來打造王國 苗栗公館紅棗商機數億元
苗栗縣公館鄉紅棗一年創造商機數億元，入夏以來產地紅棗微酸帶甜口味的霜淇淋，假日每天要熱賣上百支，讓人很難想像百餘年前石圍牆陳家2棵紅棗樹開枝散葉，加上條件得天獨厚推廣，打造公館紅棗王國約百公頃的人文產業。
公館鄉是全國唯一紅棗生產專區，集中在石圍牆周邊，栽種面積約百公頃，6月下旬將逐漸進入盛產期，今年夏天公館鄉農會行銷第一波，推出產業故事，農會總幹事古雪雲等人紀錄公館紅棗始祖第3代樹，樹齡40多年，樹身傾斜，剩半側樹皮，見證歷史歲月，結實纍纍也展現強韌的生命力。
古雪雲說，公館紅棗栽培始於1875年，石圍牆庄人陳煥南生前在家門前種了友人從大陸廣東帶來的2棵紅棗樹，1935年關刀山大地震重創石圍牆，隨著重建家園，紅棗移植陳家後代及鄰居，陳煥南的兒子陳北開生前於 1950年代建言農會推廣種植。
石圍牆一帶條件得天獨厚，沙礫地質排水性佳，又有後龍溪河谷的雪山來的氣流，加上穿龍圳的灌溉水源，大面積集中種植紅棗，品質也有保證，成了石圍牆三寶之一，紅棗光鮮果產值就上億元，還有系列加工產品，附加休閒觀光旅遊等，每年夏天產季備受期待。
古雪雲指出，農會與產銷履歷棗農契作，推廣人員親赴果園採檢，374種農藥零檢出，即日到6月24日接受訂購，1台斤裝1盒150元，4盒、8盒、20盒低溫冷藏配送，洽詢電話037-233908、559025。
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