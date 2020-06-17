桃機航廈展示台東之美 饒慶鈴：歡迎大家來台東
台東縣政府推廣台東觀光在桃園國際機場第二航廈1樓入境大廳，展示為期3個月的台東風光、人文之美，縣長饒慶鈴昨北上參加活動行程時，特別去視察。她歡迎大家在疫情趨緩後，島內出國來台東。
饒慶鈴表示，雖然邊境管制目前尚未全面解封，但隨著疫情逐漸趨緩，相信很快觀光就會復甦，而桃機航廈是國家門面，能在此展示台東的美好，一定能吸引更多人來台東、認識台東、遊玩台東。
名為「台灣之窗—台東展Go East►No plan, Long plan」展覽活動，於5月22日開始展出，一直持續到8月21日止。展覽內容以「台東居住天數」為趣味概念發想，以靜謐緩行的動態展示設計，為每個櫥窗開啟通往台東的體驗場景，根據人們停留時間區分，介紹山海體驗、地方節慶、文化探索及「一慢一快」的城市魅力等多面向主題。
縣府文化處指出，展出期間現場將不定時贈送限量「隨心所欲Go East酒精濕紙巾包」，且響應線上問卷填寫即可參加「2020台東熱氣球嘉年華雙人搭乘兌換券」抽獎。相關資訊可上Facebook「台東縣政府文化處」、「Echo Taitung台東聚落回聲」。
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